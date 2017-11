„Kui ma tagasi vaatan, siis tunnen, et olen läinud natuke vabamaks,“ sõnab Elina Born. Iga järgneva näosaatega üllatab Elina aina enam oma kohanemisvõime ja andekusega. Nii nendib ta, et tunneb end üha kindlamalt ja ükski etteaste pole kripeldama jäänud. „Ma ei ole väga kahetseja tüüp. Kõik on läinud nii, nagu on pidanud minema. Ma loodan, et tuleb veel palju ägedaid saateid!“ sõnab ta.

Saates nägime, kuidas Elina kehastas saksa pungikuningannat Nina Hagenit lauluga „New York, New York". Elina pole lauljatar, keda eelnevalt naljalt pungiga seostada oskaks, ometi sobis see stiil talle kui valatult.

„Nina Hageniga sain ma end nii vabaks lasta. Tal pole mingit mustrit, kui vaadata tema erinevaid live-versioone sellest loost „New York, New York", siis iga kord laulab ta teistmoodi ja näeb hoopis teistsugune välja. Alustades juustest, lõpetades jalanõudega – kõik on väga erinev,“ sõnab ta.