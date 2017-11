Töölkäivale inimesele on koolitusel osalemine lihtsaim ja kättesaadavaim viis oma oskusi täiendada. Valik on lai ning huvilistele pakutakse ka tasuta koolitusi, nende seas ka selliseid, kus õpe on veebipõhine. Töötukassa toetab koolitustel eeskätt neid töötavaid inimesi, kellel ei ole erialaharidust, kes on üle 50 aasta vana, kelle eesti keele oskus vajab täiendamist või kelle sissetulek on madalam. Samuti neid, kes tervise tõttu ei saa oma senist tööd jätkata. Osaleda saab ametikoolitusel, täiendada arvutikasutamise oskust või õppida eesti keelt. Kolme aasta jooksul saab töötav inimene töötukassa toel investeerida oma oskustesse kuni 2500 eurot. Täpsemat infot koolituskaardi sihtrühmade ja toetatavate koolituste kohta leiate töötukassa portaalist.

Koolituse saamise võimalused ja sobivad koolituserialad aitab välja selgitada töötukassa karjäärinõustaja. Esmalt lepite temaga kokku koolitusplaani ning seejärel võite asuda otsima sobivat koolitust. Välja saate need valida töötukassa koolituskaardi partnerite koolituste hulgast. Töötukassal on Eestis ligi 400 koolitajast partnerit, kelle nimekirja leiate töötukassa portaalist.

Nende seas on nii kutsekoole, ülikoole kui ka täienduskoolitusi pakkuvaid eraettevõtteid. Infot koolituste kohta leiate nii töötukassa portaalist kui ka koolitajate kodulehtedelt. Koolituste pakkumisel ollakse enamasti paindlikud, korraldades neid ka õhtuti ja nädalavahetustel.

Olles leidnud sobiva koolituse, tuleb end kirja panna ja koolitajale teada anda, et õpingute eest tasub töötukassa. Seejärel saab töötukassa korraldada koolituse eest tasumise.

Oskuste omandamiseks on palju võimalusi. Võimalused oma teadmisi ja oskuseid tasuta täiendada on praegu väga mitmekesised. Aastani 2020, kui kestab praegune Euroopa Liidu struktuurivahendite aeg, saab mitmetel koolitustel osaleda nii riigi- kui ka Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) raha toel.

Kutseõppeasutused ja kutseõpet pakkuvad rakenduskõrgkoolid korraldavad tasuta kursusi – sel aastal toimub 31 koolis üle 500 tasuta kursuse. Näiteks saab läbida eri tasemel raamatupidamise kursuseid, osaleda ehituse, aianduse, kokanduse jt valdkondade kursustel või õppida tööks vajalikke arvutioskusi. Pakutavate variantide nimekirja leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt ning info registreerimise kohta koolide kodulehtedelt. Kursustele on oodatud eelkõige madalama haridustasemega või aegunud kvalifikatsiooniga õppijad.

Mitmed täienduskoolitusasutused pakuvad lähiaastatel Euroopa Liidu vahenditest tasuta koolitusi eri oskuste arendamiseks. Valikus on näiteks õppimis- ja sotsiaalseid oskusi, algatusvõimet ja ettevõtlikkust ning digipädevusi arendavaid koolitusi. Nimekirja koolituste läbiviimiseks toetust saanud asutustest leiate SA Innove kodulehelt, täpsema info saamiseks soovitame külastada huvipakkuvate koolitusasutuste kodulehti.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaseid oskusi on võimalik omandada ja arendada Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahendusel pakutavatel koolitustel. Projekti „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine 2014–2020“ raames korraldatakse koolitusi nii arvuti- ja interneti kasutamisoskuse omandamiseks kui ka spetsiifilisemaid koolitusi IT-spetsialistide arvu suurendamiseks ja kõrgemate erialaste IKT-oskuste saavutamiseks teistes (nt õigusteadus, tervishoid) sektorites. Hetkel on näiteks käimas ümberõppeprogramm „Vali-IT!“, mille eesmärk on anda osalejatele tarkvaraarendaja algoskused. Õpe toimub 3,5 kuud ning selle käigus läbitakse kuuenädalane õpe ja kaheksanädalane praktika ettevõtetes. Toimuvad digitaalse kirjaoskuse baaskoolitused metsa- ja puidutööstuse ning metalli- ja masinatööstuse töötajatele.

Tasuta eesti keele kursuseid A2-, B1- ja B2-tasemel korraldab aeg-ajalt ka Integratsiooni Sihtasutus. Tallinnas ja Narvas on võimalik osaleda nn keelekohvikutes, kus nii algajad kui ka edasijõudnud saavad praktiseerida oma eesti keele oskusi. Heaks abimeheks iseseisvalt keele õppimisel on keeleklikk.ee.

Töötukassa saab töötamiseks vajalike oskuste ja teadmiste omandamisega toetada ka teid!

Kui teil ei ole eri- või kutsealast haridust või olete üle 50aastane ja teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmiselt alla 731 euro kuus), saate osaleda:

- Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia õppevaldkonna koolitustel

- Koolitustel, mis toetavad töötamist ametites, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega tööjõudu napib. Toetatavate ametite loetelu leiate töötukassa portaalist.

Kui teie eesti keele oskus on tööalaseks arenguks ebapiisav ja teie sissetulek eelmisel kalendriaastal oli alla 8772 euro (ehk keskmiselt alla 731 euro kuus), saate osaleda eesti keele koolitusel.

Kui te ei saa oma senist tööd jätkata tervise tõttu, toetame osalemist ka muudel koolitustel, et saaksite terviseseisundiga arvestavalt töötamist jätkata.

Toetuse saamise sammud

- Külastate töötukassa karjäärinõustajat. Nõustamisaja saate broneerida e-töötukassas või telefoni teel.

- Hindate koos nõustajaga, kas ja milline koolitus teid töötamise jätkamisel või uue töökoha leidmisel aitaks ja lepite kokku koolitusplaani.

- Valite kokkulepitud koolituse(d) töötukassa koolituskaardi partnerite täienduskoolituste seast. Koolitajate nimekirja leiate siit.

- Panete end koolitusele kirja.

- Koolitaja võtab meiega ühendust ja töötukassa kinnitab koolituse eest tasumise.

Üks koolitus võib kesta maksimaalselt aasta. Töötukassa tasub koolituste eest kuni 2500 eurot kolme aasta jooksul.