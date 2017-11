„No mina käsutan neid,“ naeris Tanja plaadiesitlusel, et talle meeldib öelda, et on La La Ladiese vaimne ema. Vahva tüdrukuteansambli projekt võeti ette üheskoos sõbra ja partneri Timo Vendtiga, kes tegutseb muusikalise poolega. „Mina teen ülejäänud asjad.“ Niisiis on debüütalbum „Sulle“ tüdrukute jaoks nelja aasta kokkuvõte, mis näitab nende suurt arengut. Kethi, Diana ja Inga laulavad laval kolmehäälselt otse ning tantsivad selle juures, paigas on koreograafia ning läbimõeldud rõivad. „Alguses oli raske, kuna liikuda ja tantsida samal ajal on raske, aga kuna ma teadsin, et see on võimalik, nõudsin ma ka nende käest seda päris palju,“ jagab Tanja tüdrukutele kiidusõnu, et nad tulevad väga hästi kõigega toime.

2. novembril toimus La La Ladiese debüütalbumi pidulik esitlus, kus oli kohal ka bändi vaimne ema Tanja Mihhailova-Saar. Õhtuleht uuris Tanjalt, kuidas on La La Ladies tema käe all arenenud ning mida tähendab albumi tulek tema jaoks. Lisaks tegime juttu nädala alguses lahvatanud uudisest, et Tanja on lapseootel.

Nädala alguses teatas Tanja suurest rõõmu-uudisest, et on jäänud lapseootele. Plaadiesitlusel varjas ta kasvava kõhukese vabalt langeva musta kleidi alla.

„Ma tunnen end väga hästi. Tegelikult natukene mõtlesin, et huvitav, kuidas kõik läheb, kas on jõudu lavale üldse astuda, aga siiamaani pole probleeme olnud, tunnen end väga hästi ja mul on sama palju energiat kui enne,“ rääkis Tanja, et jõuab tegeleda paljude asjadega ja ka esineda. Kui paljudel naistel on lapseootuse ajal süda paha, siis lauljanna tunnistab, et tal on väga hea olla.

Kas beebi sünd on planeeritud või õnnelik õnnetus, jätab Tanja enda ja abikaasa Miku teada. „Sellised detailid on nii isiklikud asjad, et tahaks midagi ka endale hoida. Kindlasti on planeeritud ja väga oodatud sündmus.“

Juba on teada lapse sugu, aga see jäetakse samuti hetkel saladuseks: „On juhtunud, et öeldakse üks sugu, aga tuleb tegelikult teine. Me võtame päeva korraga ja naudime olukorda.“