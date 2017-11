„Troonide mängust“ ja koomiksikangelase Aquamani rollist tuntud Jason Momoa tegi oma kauasest elukaaslasest Lisa Bonet'st ausa naise.

38aastane näitleja ja noorena „Cosby Show's“ mänginud Lisa (49) sõlmisid E! Newsi teatel abielu oma California kodus.

Üle kümne aasta koos olnud paaril on kaks ühist last - tütar Lola Iolani (10) ja poeg Nakoa-Wolf (8). Abielust rokkar Lenny Kravitziga on Lisal tütar Zoë Kravitz (28), kes ema eeskujul on näitleja (“X-mehed: Esimene klass“, „Mad Max: Raevu tee“).