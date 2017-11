Linea Shop pakub müügiks kvaliteetseid tooteid Itaaliast – Linea Natura valikust leiab palju erinevaid juuksehooldusvahendeid, mille peamiseks omaduseks on looduslik koostis ning eesmärk pakkuda parimat hoolitsust juustele ja kehale. Kõik tooted on parabeenide ja sulfaatide vabad ning ei sisalda SLS-i.

Seitse naist proovisid erinevad Linea Natura tooteid ja kirjeldasid, mis mõtteid need tekitasid.

Siidiproteiini šampoon ja juuksekreem (õrnadele ja kahjustatud juustele)

Esimese asjana täheldasin, et toodetel on väga hea lõhn ning need ei sisalda parabeene. Minu silmis on tähtis, et sünteetilisi säilitusaineid poleks lisatud.

Mul kipuvad olema väga kahused ja lokkis juuksed ehk siis pean nendega päris palju vaeva nägema.

Juba šampooni maha loputades tundus nende struktuur kuidagi teistmoodi, juuksed hoidsid sirgemalt ning olid nii puhtad, et suisa kriuksusid loputades.

Kandsin peale juuksekreemi ja jätsin selle 15 minutiks pähe. Mulle meeldis, et tekstuur oli nii paks, et juukseid sai kreemiga tugevalt pähe mässida. Tavaliselt on juuksemaskid nii vedelad, et tuleb kasutada vannimütsi.

Maski maha loputades kordus sama asi: juuste tekstuur oli hoopis teistmoodi, need langesid kuidagi sirgelt ja olid kriuksuvad. Mind kui lokkisjuukselist inimest ehmatas see veidi ära, sest tavaliselt on selline kriuksumine tähendanud, et juuksed on kuivad. Aga selgub, et alati pole nii.

Kamm käis väga hästi läbi ja juuksed olid niisutatud! Tavaliselt pean ikka õli või juuksespreid panema, et juuksed üldse kammitavaks muutuks. Olen väga rahul ja ootan, milline võib olla pikaajalisem ravitoime.

Tšillipipraga šampoon ja juuksekreem

Tšillipipraga šampoon oli nagu üks õige tšillišampoon peaks! Väga terav ja hea. Teisalt ei läinud miski üle piiri, sest olen kunagi proovinud üht teist tšillišampooni ja see oli selline.. kummaline. Peanahk hakkas justkui õhetama ja imelik oli olla. Rohkem ma ei tahtnud seda kasutada. Õnneks oli Linea Natura oma märksa parem.

Tšillipipraga šampooni lõhn oli väga terav ja hea. Tekitas kuidagi eksootilise tunde. Ma ei tea, kas eksootiline on õige sõna, aga.. välismaine? Igatahes midagi hoopis teistsugust. Hästi põnev oli. Šampoon jättis juuksed algul natuke turri, aga pärast juuksekreemi pea sisse masseerimist ja maha pesemist oli tulemus suurepärane. Pealegi tundsin, et see ergutas meeldival moel peanahka. Kindlasti soovitan teistelegi.

Mandlišampoon ja juuksekreem

Mina olen üks nendest, kes peseb juukseid iga päev ja arvestades seda, et mul on pikad juuksed, siis kulub šampooni üsna palju. Õnneks on kätte sattunud Linea Natura šampoon ja juuksekreem ülisuurtes potsikutes. Nüüd on vähemalt mõnda aega muretu.

Kui esimese hooga ei tajunud ära, mis lõhnaga tegemist, siis peagi tundsin ära mandlid. Ja selles lõhnas oli midagi mu lapsepõlvehõngulist – väga meeldis. Aga mingem nüüd kreemi ja šampooni kasutamise juurde. Kui pärast pesu esimese hooga ei tajunud ma ära, et midagi oleks teistmoodi, siis juuste kuivades oli tulemus ikka märgatav. Kiharad olid kohevad ega hoidnud pea ligi. Mul pole ammu olnud sellist heade juuste päeva nagu siis, kui seda esimest korda proovisin. Kindlasti kasutan edaspidi ning miks mitte proovida ka midagi muud sellest sarjast.

Linaseemneõli šampoon ja juuksekreem (keemiliselt töödeldud juustele)

Kuna ma värvin juukseid iga viie nädala tagant, on ülioluline, et šampoon niisutaks juukseid ning jätaks need mõnusaks ja pehmeks. Taolise vau-efekti saab just selle šampooniga!

Šampoonivaht on imepehme ja lõhnab hästi – samas pole lõhn liialt tugev, et hakkaks häirima. Pärast pesu kuivatasin rätikuga juuksed ära ning panin kaheks minutiks linaseemne juuksekreemi peale. Hea on see, et kreemi saab kasutada ka juuksemaskina ehk siis hoida kauem peas.

On tunda, et tõepoolest on tegemist toodetega, mis taastavad kuivi ja töödeldud juukseid – minu juuksed olid igatahes pärast pesu hästi kammitavad, siledad ja megapuhtad.

Lubatakse ka, et linaseemneõli šampoon ja juuksekreem aitavad sel puhul, kui juuksed kipuvad välja langema. Mul on see probleem, nii et näis, kas pikem kasutamine aitab. Lootused on küll kõrged.

Bambuseekstraktiga šampoon ja juuksekreem (stressis juustele)

Kõigepealt pean ütlema, et mulle imponeeris šampoonipudel. Esiteks oli see piisavalt suur, millest peaks jätkuma pikemaks ajaks, ning teiseks, on pudel meeldivalt minimalistlik. Nuusutades on küll meeldivat lõhna tunda, kuid see ei domineeri. Ei ole mulje nagu oleksin nina pistnud lõhnakuuse sisse. Minimalismis pidavatki võlu peituma.

Tegelikult olin sõbrannalt kuulnud, et temal tegi sama sarja šampoon esialgu (pesu ajal) juuksed takuseks ning alles juuksekreemi peale pannes läks mõnusaks ja pehmeks. Nii ma siis ootasingi takuseid juukseid. Mida ei tulnud, seda ei tulnud.

Pesin juuksed šampooniga ära, siis loputasin. Seejärel hoidsin juuksemaski kaks minutit peas. Mulle tundub, et maski maha pesemiseks läks veidike kauem kui tavaliselt, aga tulemus oli igatahes seda väärt. Juuksed jäid nii mõnusalt pehmed ja kohevad. Läbi huumoriprisma võib öelda, et karv läikis täitsa korralikult!

Argaania juukseõli

Ma olen üldiselt juukseõlide suhtes kahtleval seisukohal, eelistan neid pigem mitte kasutada. Miks? Asi on selles, et minu kogemuse järgi kipuvad juuksed jääma sellised õlised. Ja mingi õlipea ei taha ju olla. Julgust lisas see, et toode on selleaastane Buduaari ilulemmik ning ma usun, et ega tiitlit ilmaasjata saa.

Niisiis panin seda tagasihoidlikult juusteotstele (üks surtsakas) ja masseerisin sisse. Algus tundus veidi õline, kuid mõne minutiga kuivas ära. Nüüd olen viimase nädala jooksul seda pannud juustesse korra või kaks päevas, näiteks õue minnes või pärast pesu. Mulle tundub, et see teeb juukseotsad tugevamaks, sest olen alati talvisel ajal olnud katkiste juukseotstega hädas.

Ja kui rääkida lõhnast, siis see on superhea! Mult küsiti isegi, kas kasutan uut lõhnaõli – nii et piisavalt hea, et seda parfüümiga segi ajada! Olin ju varasemaltki kasutanud argaaniaõliga šampooni, sest see lõhn meeldis mulle väga. Värv on ka särtsakas ja rõõmus. Hea meelega hoian seda vannitoas nähtaval kohal.

Muide – toote hind võib esialgu küll kallis tunduda (19 eurot), aga tegelikult jätkub seda pikaks ajaks. Päris mitmeks kuuks kindlasti!

Mineraalsooladega soojaõli ampullid

Kõigepealt oli muidugi väike probleem pakendi lahti saamisega. Jändasin tükk aega, aga hea, et ei loobunud!

Esimesel korral hoidsin ampulli peas umbes 45 minutit (mõnulesin samal ajal vannis) ning teisel korral määrisin juustesse juba tunnike enne pesema minemist. Mõlemal korral oli tulemus see, et juuksed said fenomenaalselt pehmed ja läikivad. Minu meelest olid mu juuksed viimati nii pehmed, kui olin mõnda aega välismaal ja sealne vesi muutis koostöös šampooniga kiharad ootamatult pehmeks. Ja kohevaks. Tundus, et mul on juukseid rohkem!

Sirgendan juukseid igapäevaselt, sest mul kipuvad peas olema mingid tuustid. Aga nende ampullide kasutamise järel ei olnudki sirgendamist vaja. Nägin välja kui Hollywoodi staar!