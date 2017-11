Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sõnas neljapäeva õhtul, et eelisjärjekorras teenindatakse tänasest kuni pühapäevani eelkõige neid, kel ID-kaartide kasutamine elektrooniliselt hädavajalik. See tähendab, et kuni pühapäevani saavad sertifikaate kauguuendada vaid arsti- ja õigusvaldkonna töötajad ning perekonnaseisutoiminguid tegeva inimesed. Ka teeninduspunktides, mis on avatud ka nädalavahetusel, on eelisjärjekorras just nemad.

Valitsus teatas, et alates reede südaööst ebaturvaliste ID-kaartide sertifikaadid, on toonud politsei- ja piirivalveameti teeninduspunktidesse hiigeljärjekorrad. Selliseid võis viimati näha nõukogude ajal, kui kauplusesse toodi viinerit.

Et numbrit saada, seisab Tammsaare teeninduse järjekorras umbes 30 inimest. "Kes viimane on?" küsib nõutu näoga naine ukse taha ulatuva järjekorrani jõudes.

See on alles pika kadalipu algus, sest kui number kätte saadud, tuleb oma aega veel pikalt oodata. Järjekorras seisvate inimeste sõnul võib selleks kuluda kuni kaks tundi, mistõttu nii mõnigi juba uksel ümber pöörab.

Ühes erakoolis töötav naine selgitab aga, et on töö iseloomu tõttu ei jää tal muud üle, kui oma kord ära oodata. "Mul on vaja ülekandeid ja muid asju vaja teha – ma sõltun täielikult oma ID-kaardist," sõnab ta. Kuigi tema ees on veel 60 inimest, püsib ta rõõmsameelsena: "Mul on hästi mõistev tööandja. Ma töötan ühes erakoolis ja direktor ütles, et käi ära."

Lõunasel ajal võib ligikaudselt arvata, et teenindussaalis ootab oma korda kokku ligi 120 inimest. Nende seas loomulikult ka need, kel muud soovid, kui sertifikaatide uuendamine.

Koos abikaasaga teeninduspunkti Sakust tulnud Ain lahendab ajaviiteks sudokut ja sõnab, et nemad on tulnud uut ID-kaarti kätte saama. Dokumendid said alles hiljuti valmis, mistõttu nad sertifikaatide pärast muret tundma ei pea.

"Järjekorrad pidid nüüd kestma," nendib Ain. "Ega siis ei ole oodata, et ta niipea ära lõppeb." Dokumentidele järele tulemist aga edasi lükata ei tahetud: "Sest jätame auto talveks seisma – ei hakka kumme vahetama. Et saab veel soojal ajal ära käia."

Järjekorras seisvate inimeste sõnul tuleb oodata kuni kaks tundi. On ka neid, kes sellist ajakulu endale lubada ei saa ning lahkuvad seetõttu varem.

Olukord Tallinnas Pinna teeninduses lõunal:

Teenindus on paksult rahvast täis. Õhtulehe ajakirjanik läks katsetama, kui kaua võtab aega kaardi vahetamine. Tal vedas, sest saabudes pakkus üks vanem härra talle oma numbrit. Härra ise oli võtnud kaks numbrit ning juba poolteist tundi oodanud. Selle ajaga oli järjekord 81 numbri võrra edasi liikunud.

Hinnanguliselt ootab koos ajakirjanikuga Pinna teeninduses 150 inimest, kelle muresid lahendab 16 klienditeenindajat.

"Siin on levi nii kehv, et uudiseid ei saa ka lugeda," kurdab kõrval üks proua.

Samal ajal on suur hulk inimesi lihtsalt segaduses. "Kas ma pean ka kaarti vahetama?" on sage küsimus.

Et ootamine on tüütu ja tekitab tuska, kasutavad mõned seda aega ära oma meelistegevuste jaoks. Näiteks on üks proua kaasa võtnud sudokuvihiku ning ragistab usinalt aju.

Nädalavahetusel hoitakse teeninduspunktid lahti meditsiinitöötajate jaoks

Nädalavahetusel toimub Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindustes vaid ID-kaardi sertifikaatide uuendamine, mobiil-ID aktiveerimine ja dokumentide väljastamine.

Seoses otsusega peatada ööl vastu 4. novembrit turvariskiga uuendamata ID-kaartide sertifikaadid, on kõik PPA teenindused üle Eesti avatud nii laupäeval kui ka pühapäeval kella kümnest kolmeni. Kuid teenindatakse ainult meditsiini-, kohtu- ja julgeolekuvaldkonnas töötavaid inimesi.

„Nädalavahetusel töötavates teenindustes aitame kliente vaid kolme kõige olulisema küsimusega: uuendame ID-kaardi sertifikaate, aktiveerime mobiil-ID-d ja väljastame valmis dokumente,“ ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo juht Margit Ratnik.

Avatakse ka uued teeninduspunktid

Politsei- ja Piirivalveamet ja Elisa avavad sel laupäeval Tallinnas, Tartus ja Pärnus ühised teeninduspunktid, kus kliendid saavad kohapeal kiirelt sõlmida ja aktiveerida Mobiil-ID teenuse.

Tänase päeva jooksul saavad kõik - nii uuendatud kui uuendamata ID kaardid - kasutada PIN 1, PIN2 - igale poole sisse logimiseks, allkirjade andmiseks jne. Homsest, 4. novembrist alates see võimalus uuendamata ID kaartidele peatatakse ning iga kord, kui klient seda teha üritab, saab ta vastuseks, et tema ID kaardi sertifikaat vajab uuendamist.