Eile hilisõhtul Stenbocki majas välja kuulutatud otsus peatada alates tänasest südaööst ebaturvaliste ID-kaartide sertifikaadid, on toonud politsei- ja piirivalveameti teeninduspunktidesse hiigeljärjekorrad. Selliseid võis viimati näha nõukogude ajal, kui kauplusesse toodi viinerit.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher sõnas eile õhtul, et eelisjärjekorras teenindatakse tänasest kuni pühapäevani eelkõige neid, kel ID-kaartide kasutamine elektrooniliselt hädavajalik. See tähendab, et kuni pühapäevani saavad sertifikaate kauguuendada vaid arsti- ja õigusvaldkonna töötajad ning perekonnaseisutoiminguid tegeva inimesed. Ka teeninduspunktides, mis on avatud ka nädalavahetusel, on eelisjärjekorras just nemad.

Et numbrit saada, seisab järjekorras 30 inimest. "Kes viimane on, küsib nõutu näoga naine ukse taha ulatuva järjekorrani jõudes."