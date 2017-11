„Teisipäeval kesklinnas Vabaduse platsil juhtunu pole vaid üks õnnetu lugu, kus ilmselt vaimsete häiretega paljasjalgne noor mees nugadega ringi kõndis ja teda peatama tulnud politseinikke ründas. Üks korrakaitsjaist tulistas teda ja noormees suri hiljem. Vaimselt haigeid inimesi on meie seas rohkem, kui arvata oskame. Me ei tohi neid ohtu seada, vigastada – mahalaskmisest rääkimata,“ leiab psühhiaater Jüri Ennet kahetsedes, et järeldusi tehakse alles siis, kui midagi karmi juba juhtunud on.

Ennet on kindel, et kui midagi ette ei võeta, siis on täiesti võimalik, et sellised kurvad juhtumid korduvad. Möödunud aastal kohaldati ainuüksi inimese tahtest olenematutel põhjustel psühhiaatrilist abi 3005 korral. Enneti sõnul on see mitmetuhandeline arv vaid jäämäe tipp.