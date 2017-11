Taavi Aas ütleb, et kuigi rohelised ei ületanud valimiskünnist, siis pole nendega koalitsiooni moodustamine seadusega vastuolus. „Me soovisime konsulteerida kõigi erakondadega, kuid osa neist konsultatsioonile ei tulnudki. Kuid juba esimeselt kohtumiselt Eestimaa Rohelistega jäi mulje, et oleme koostööks valmis. Meil on suuresti ühised eesmärgid: tahame, et Tallinn oleks hooliv ja roheline linn. Ka polnud meil praktiliselt ühtegi punkti, mille üle oleks pidanud väga pikalt aru pidama või vaidlema.“ Aas lisab, et uue koalitsiooni üks suur eesmärk on viimaks võita Tallinnale Euroopa rohelise pealinna tiitel.

Olgugi et rohelised said valimistel Tallinnas 4621 häält, nad siiski volikokku ei pääsenud ja seega seal Keskerakonnale toetust ei lisa. Seetõttu peabki Izmailova pakkumist koalitsioon moodustada üllatavaks. „Aga oleme selle võimaluse eest väga tänulikud ja kavatseme seda maksimaalselt kasutada.“

Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas ja Eestimaa Roheliste esimees Züleyxa Izmailova allkirjastasid täna Tallinna botaanikaaias koalitsioonilepingu. Izmailova kinnitas, et tema on erakonna esinaisena valmis ühe kuuest Tallinna abilinnapea kohast endale võtma ja möönis, et võib-olla on nad nüüd tõesti mingis mõttes Keskerakonna käepikendused.

Kuidas selle käepikendusega siis on? „Seda võib vaadata nii üht- kui ka teistpidi. Loomulikult mingis mõttes see nii on,“ tunnistab Izmailova. „Aga Keskerakond on valmis Tallinnas muudatusi tegema ja nad tahavad värskemat vaadet linna elule. Meil on seda pakkuda,“ ütleb Izmailova ja peab suurimaks eesmärgiks viia Tallinn pestitsiidivabade linnade kaardile, tuua lasteaedadesse ja koolidesse mahetoit ning hakata jõulisemalt kasutama taastuvenergiat. Tema sõnul moositigi rohelised ära võimalusega neid plaane ellu viia.“

Tänavusest valimiskampaania virvarrist paistis kindlasti silma Eestimaa Roheliste bändi Neoonrohelised lugu „Kapten Zuzu", mille süžees peaks Züleyxa Izmailova kehastatav Kapten Zuzu päästma lendoravad ja aitama kanepit legaliseerida. Izmailova kinnitab, et Neoonrohelisi ei loodud vaid valimiskampaaniaks. „Me tegutseme edasi! See ei olnud ainult ühekorraprojekt. Juba mõtlemegi järgmise loo peale,“ räägib ta rõõmsalt.

Ka sõnab roheliste juht, et ta on abilinnapea ametikohal looduse nimel kõigeks valmis. „Kui tõesti puu oleks mulle väga armas ja seda tahetaks maha võtta minu kodu eest, siis ma oleksin valmis puu otsa ronima ja seda kaitsma. Ka abilinnapeana.“ Seda, et politsei ajas Haabersti hõbepaju ihu ja hingega kaitsnud loodussõbrad puu juurest jõuga minema, peab ta kahetsusväärseks. „Alati ei pea tegema asfaltteed ja alati ei pea tee kulgema sealt, kus kasvavad puud.“ Seda ka Reidi tee puhul, mis oli koalitsioonikõneluste üks suurimaid murelapsi. Taavi Aas kinnitab, et just see on koht, kus kahel koalitsioonierakonnal tuleb kõige rohkem kompromisse leida.

ROHELISEM KUI ÜHISKAART: Izmailova märgib, et kui Neoonrohelised peaks koos Keskerakonnaga laulu tegema, saaks selle pealkirjaks „Roheline Tallinn“. (Stanislav Moškov)

Taavi Rõivas: Keskerakonna ja Eestimaa Roheliste jõudude vahekord on 40:0

Reformierakonna nimekirjas Tallinnas enim hääli saanud Taavi Rõivas leiab, et Keskerakond tegi rohelisi kaasates kavala käigu. „Nii saavad nad viigilehe ning kaasvastutaja kõigele, mis on linnas valesti – lokkavast munitsipaalpropagandast lasteaedade alarahastamiseni. Kuna jõudude vahekord on 40:0, oleks naiivne oodata selle kummalise partnerluse tegelikku mõju linnas toimuvale.“ Rõivas lisab, et omamoodi on see Tallinna keskerakondlaste ninanips Jüri Ratasele, kes eelistas avalikult koostööd valitsuspartneri sotsidega.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas tänavustel valimistel Tallinna linnapeaks pürginud Rainer Vakra sõnul näitab koostöö rohelistega seda, et pealinna valitsemises pole sisulisi muudatusi oodata. „Keskerakonna soovist võib aru saada – rohelistest peab nüüd saama nende võimuteerulli varjav õrn viigileht“ ütleb ka Vakra ja lisab, et rohelised loobusid selle sammuga ambitsioonist tulevikus päriselt Eesti poliitikas kaasa rääkida.