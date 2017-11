Huvi kolmandasse sambasse pensionit koguda võib väheneda, sest tulumaksu arvestamise muudatused kärbivad vabatahlikult kogutava pensionilisa soodustust.

Pangad soovivad, et riik vaataks kolmanda samba maksustamise põhimõtted üle, kuid sellist poliitilist otsust tõenäoliselt ei tule.

Kõige valusamini mõjutab tulumaksuseaduse muudatus neid inimesi, kelle sissetulek jääb 1200 ja 2100 euro vahele, sest nende maksuvaba tulu suurus hakkab 500 eurost allapoole langema. Kuid just see inimgrupp on pankade hinnagul kõige potentsiaalsem osa palgasaajatest, kes võiksid kolmanda sambaga liituda, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".