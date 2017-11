Valitsus otsustas homsest peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid. Kõik ID-kaardid jäävad toimima isikut tõendava dokumendina. Peatatud sertifikaatide uuendamine aga jätkub.

Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel PPA ja RIA ettepanekut peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid 3. novembri õhtul kell 24.00. Kõik ID-kaardid jäävad toimima isikut tõendava dokumendina. Peatatud sertifikaatidega ID-kaarte saab jätkuvalt uuendada politsei- ja piirivalveameti teenindustes, mis on selleks avatud ka nädalavahetusel, samuti jätkub kauguuendamine.



„E-riigi toimimine püsib usaldusel ning riik ei saa lubada Eesti ID-kaardi omaniku identiteedi vargust. Praeguse teadmise järgi ei ole e-identideedi vargust aset leidnud, kuid PPA ja RIA ohuhinnang näitab, et see oht on muutunud reaalseks,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Turvariskiga ID-kaartide sertifikaatide peatamisega tagab riik ID-kaardi turvalisuse.“



Turvariski realiseerumise tõenäosust suurendab oluliselt asjaolu, et tegemist ei olnud ainult Eesti ID-kaardi veaga, vaid hõlmas sama tootja kiipi kasutavaid kaarte ja arvutisüsteeme üle maailma. See tõi turvanõrkuse fookusesse rahvusvahelise küberkuritegevuse võrgustiku jaoks, kellel on arvestatavad vahendid kujunenud olukorra ärakasutamiseks.



„Inimeste terviseandmete kaitse on meie esmane prioriteet, mistõttu on sertifikaatide sulgemine ainumõeldav. Viimase kahe kuu jooksul on tehtud ära väga suur töö, et tagada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste toimimine ka ID-sertifikaatide sulgemisel. Üksikuid tõrkeid võib haiglates lähinädalatel siiski ilmneda, mistõttu palume patsientidelt mõistvat suhtumist — selle sammuga kaitseme me teie andmeid,“ ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.



Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas, et ID-kaartide sertifikaatide peatamine ei tohi mõjutada Eesti riigi usaldusväärsust. „ID-kaartide sertifikaatide peatamisel peab riik garanteerima õigusriigi efektiivse töö katkematu jätkamise,“ rõhutas ta.



Kõik inimesed, kelle jaoks on ID-kaardi uuendamine hädavajalik, saavad minna ID-kaarti uuendama PPA teenindustesse.



Selleks, et tagada e-riigi toimimine, saavad 3.-5. novembrini sertifikaate kauguuendada ainult inimesed, kes peavad kasutama ID-kaarti oma töös eriti aktiivselt. Neid inimesi on umbes 35 000. Nende hulgas on arstid, riigi õigusvaldkonna töötajad ning perekonnaseisutoiminguid tegeva inimesed, keda teenindatakse ka PPA teenindusbüroos eelisjärjekorras.



Praegune olukord ei tähenda, et kõigil ID-kaardi omanikel oleks põhjust muretseda. ID-kaarti ei pea uuendama inimesed:

kelle ID-kaart on välja antud enne 16. oktoobrit 2014,

kes kasutavad ID-kaarti ainult reisidokumendina või isikut tõendava dokumendina;

ei kasuta kaarti elektrooniliselt ehk ei sisesta ID-kaadri PIN1 ega PIN2;

kasutavad ID-kaarti ainult digiretsepti väljaostmiseks apteegis või kliendikaardina.



Samuti ei puuduta sertifikaatide tühistamine neid inimesi, kes on oma ID-kaartide sertifikaate juba uuendanud või saanud turvaveata uue ID-kaardi.