Valitsus teatas, et alates 3. novembrist õhtust peatatakse turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid. Kuid teps mitte kõik ID-kaardid ei ole turvariskiga!

RIA intsidentide käsitlemise osakonna juhataja Klaid Mägi kirjeldas, et ID-kaardiga tegelevad ametiasutused on püüdnud jagada võimalikult palju informatsiooni, kuid sellest hoolimata pole suur hulk inimesi põhitõdesid mõistnud.

„Ehk jätkuvalt on meil suur hulk inimesi, kes ei tea, et enne 2014. aasta oktoobrit välja antud kaarte ei ole vaja uuendada,“ sõnas ta, et praegu jääb tal mulje, nagu tormi jookseksid kõik ID-kaardi omanikud.

Kas ka sinu ID-kaart on turvariskiga, saad kontrollida SIIT!