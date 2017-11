„Arvan, et see on hea mõte. Miks mitte. Rohelised on väga väärt partnerid. Reidi tee asjad lahenevad ka kiiremini,“ arvas Savisaar. „Ükskõik, kas see on tark lüke või mitte, roheliste kaasatõmbamine väärib küünlaid.“

Martin Helme:

„See on piinlik lugu minu meelest! Me kõik saame aru, mis selle mängu mõte on. See on küüniline!“ lajatab Helme. Ekrelane arvab, et rohelistel pole koalitsioonis sõnaõigust, kuid keskerakondlaste jaoks on see meeldiv, sest tähendab vastutuse jagunemist.

Märt Sults:

„See on üks väga kihvt poliitiline trikk,“ kiidab Sults takka. „Sellise asja peale iga inimene ei tule. Samal ajal on väga kihvt, kui keskkonna teemasid Tallinna linnas veavad rohelised. Mis võib olla parem?!“

Kristen Michal:

„See on poliitiline kokkulepe. Siin volikogus see olukorda ei muuda, sest rohelised pole volikogus esindatud. See on ettekäändeks, et Keskerakond enam ei ole ainuvõimul Tallinnas,“ arvas Michal ning lisas, et koalitsioonilepe oli pigem Keskerakonna nägu.