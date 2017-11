Kulturist ja personaaltreener Argo Ader ning tema kallim Maarja Kerner ootavad perelisa.

Ader positas Instagrami pildi koos endise võrkpalluri Maarja Kerneriga, mille all kirjutab, et järgmisel aastal treenivad nad juba kolmekesi.

Kui 29-aastasele Kernerile on see esimene laps, siis 47-aastane Ader saab isaks kolmandat korda. Mehel on täiskasvanud pojad Jarmo ja Rasmus.