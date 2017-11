Politoloog Rein Toomla sõnul ei ole roheliste ja keskerakonna koalistioon Tallinnas suuremat sorti üllatus, sest neil kahel erakonnal on alati head läbisaamised olnud. Samas ei tohiks rohelised olla tema sõnul liigselt ambitsioonikad, sest see seisund neil surmkindel pole.

Kui rohelised suudavad Tallinnal võimul olles positiivselt pildil olla, võib see Toomla sõnul olla aluseks edule 2019. aasta Riigikogu valimistel.

Et edu saavutada, tuleb aga leppida olukorraga ning hoida tagasihoidlikumat joont mõistes, et Keskerakond on selgelt domineeriv.

