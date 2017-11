RIA intsidentide käsitlemise osakonna juhataja Klaid Mägi kirjeldas tänasel pressikonverentsil, et ID-kaardiga tegelevad ametiasutused on püüdnud jagada võimalikult palju informatsiooni, kuid sellest hoolimata pole suur hulk inimesi põhitõdesid mõistnud. „Ehk jätkuvalt on meil suur hulk inimesi, kes ei tea, et enne 2014. aasta oktoobrit välja antud kaarte ei ole vaja uuendada,“ sõnas ta, et praegu jääb tal mulje, nagu tormi jookseksid kõik ID-kaardi omanikud. „Jätkuvalt on neid inimesi, kes ei saa aru, et kui neil on olemas muid lahendusi, näiteks mobiili–ID, siis neil ei ole vaja tormi joosta.“ Kolmandaks tõi ta välja, et inimesed ei tee vahet sertifikaadi peatamisel ja tühistamisel. „Meie poolt on öeldud korduvalt, et kui sertifikaadid peatatakse, on neid võimalik edasi kauguuendada ja kui nad tühistatakse, 31. märts, siis ei ole enam võimalik kauguuendada - kõik ei pea jooksma,“ rõhutas Mägi ja lisas, et kui süsteem jooksutatakse umbe, ei saa oma kaarte uuendada need, kel ID-kaarti hädasti elektrooniliselt kasutada vaja.

ID-kaardi sertifikaate uuendada proovinud inimesed on olnud ilma enese teadmata katsejänesteks, sest süsteemi korralikuks testimiseks pole olnud aega. „Tõsi, me oleme olnud tehniliselt hädas, et koormusega toime tulla,“ möönis Riigi Infosüsteemi Ameti Intsidentide käsitlemise osakonna juhataja Klaid Mägi, kuid lisas, et osa süüst lasub inimestel endil.

Mägi sõnul on uuendamisega seotud probleeme jäämas aina vähemaks ja ta avaldas lootust, et kogu protsess läheb kiiremaks ning sellele pääseb ka rohkem inimesi ligi. „Kõik käed, mis meil on, teevad tööd,“ sõnas ta, kuid ei eitanud nõrkusi. „Tõsi, me oleme olnud tehniliselt hädas selle koormuse ärateenindamisega. Aga seda ka erinevatel põhjuselt, mida ma enne mainisin. Sisuliselt on sertifikaate uuendama jooksnud need inimesed, kellel, et ole vaja seda teha. See on pigem tekitanud probleeme,“ nägi ta süüd ka paanikasse sattunud inimestel. „Kõik käed, mis meil on, teevad tööd... Süsteem on kiiruga kokku klopsitud, tunnistame.“

Süsteemid polnud valmis

Et sertifikaatide uuendamine on üle kivide ja känude läinud inimeste liigsete uuenduskatsetamiste tõttu, nentis ka kaarditootja Gemalto esindaja Trüb Baltic AS tegevdirektor Andreas Lehmann. Ta selgitas, et ID-kaartide ja nendega seotuga tegelevad korraga neli erinevat süsteemi, kuid koormuse tõustes märgati, et süsteemid lakkasid tegemast koostööd. „See oli lihtsalt liiga palju. Eilse ja tänase jooksul, kui me istusime selle süsteemi keskel, sai selgeks, kus on põhjus.“

Seni ongi sertifikaatide uuendamine toimunud katse ja eksituse meetodil. RIA eID teenuste analüütik ja tootejuht Tõnis Reimo selgitas, et ID-kaardi sertifikaatide uuendajad on olnud katsejänesteks. „Tavaliselt needsamad probleemid, mida me kõik oleme omal nahal nüüd näinud, toimuvad pilootperioodi jooksul,“ kirjeldas ta. Ent testimiseks aega ei olnud. „Paraku see nädal või kaks kestev katsetamisperiood lühendati umbes poolele päevale. Selle aja jooksul ei ole praktiliselt võimalik midagi teha. Mis toimus, oli sisuliselt see, et kogu vabariik osales piloodis. Kõik olid testijad, midagi pole teha. Kui maja põleb, siis ei ole võimalik harjutusi teha.“ Nagu katsetamisperioodile kohane, on praegugi Reimo sõnul muudatusi tehtud. „Sammhaaval suurendame nende inimeste hulka, kes saavad kauguuendusele ligi, et jälgida, kuidas see mõjub uuendussüsteemile,“ kirjeldas ta.

Tõnis Reimo: "Kõik olid testijad, midagi pole teha. Kui maja põleb, siis ei ole võimalik harjutusi teha." (Stanislav Moshkov)

Häkkimisi pole veel tuvastatud

Millal jõuab kätte see hetk, mil ebaturvaliste sertifikaatide kasutamine peatatakse, pole veel teada. RIA intsidentide käsitlemise osakonna juhataja Klaid Mägi sõnul teeb selles osas lõpliku otsuse politsei-ja piirivalveameti peadirektor. „Ettepaneku selleks teeme tõenäoliselt meie oma ohuhinnangute alusel,“ sõnas ta ja lisas, et see sõltub hinnangust, kui suure tõenäosusega ollakse võimelised allkirju võltsima ja digitaalseid võtmeid lahti murdma. Ta andis aga mõista, et enne sertifikaate sulgema ei tõtata, kui pole kindlat alust, mis ütleks, et kellelgi on õnnestunud end turvaaugust läbi närida. Siis aga pikalt ei oodata. „Täna me lihtsalt jookseme ajaga võidu ja loodame, et seda meile laua peale veel ei tooda, et me saaksime veel mõned päevad lasta inimestel rahulikult oma ID-kaarti uuendada, et me ei peaks kohe sulgema või peatama sertifikaate.“ Sertifikaatide sulgemisest antakse inimestele teada vähemalt 12-tunnise ajavaruga.

Mis puudutab aga küsimusi teemal, kes olukorra eest vastutab, pandi ajakirjanikele verbaalselt jalg ette. „Mul on ettepanek: äkki me saame need küsimused…arutame siin järgnevatel päevadel, sest selles küsimuses ka me ise alles omavahel asutustena suhtleme,“ takistas kohalviibinud kommunikatsioonijuht olukorda, kus keegi kohalviibijatest oleks võinud vastata. „Et täna me neid küsimusi ei puuduta. Räägime sellest puhtalt lahenduslikust poolest,“ ütles ta, pälvides kohalolijate naeruturtsatuse.

Sertifikaadid suletakse

Vabariigi Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel peatada Eesti ID-kaartide sertifikaadid alates 3. novembrist õhtust. Seoses sellega korraldatakse erakorraline pressikonverents, kus selgub, mida see kõik endaga kaasa toob.

Pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop.