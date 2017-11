„Poisid käskisid tal poodi varastama minna. Minu laps ei olnud nõus, mille peale hakati teda ähvardama ja poe poole tõukama. Laps tahtis jooksu panna, aga poisid ähvardasid, et pistavad ta näo muda ja kaka sisse ning mäkerdavad s**aga kokku,“ on Kaili teiste laste jõhkrusest rabatud.

Kaili kuulis poja vargilkäimisest läinud nädalavahetusel Paides Kure tänava Meie poes müüja käest. „Laps mulle sellest ei rääkinud, kuna kartis. Talle öeldi kohe alguses, et emmele-issile midagi öelda ei tohi. Lõpuks tuli välja, et mu lapse olid sihikule võtnud kaks temast suuremat poissi mänguväljakul. Tema neid ei tundnud. Seda enam, et poistel olid mingid näokatted. Ta enam täpselt ei mäleta ka, aga teab, et näha oli vaid silmi,“ teab Kaili rääkida.

„Poe ees muruplatsil võtsid suuremad lapsed minu poisil mütsi peast ja panid pähe musta värvi tuukrimütsi moodi asja, nii et ainult silmad paistsid välja. Siis saadeti poiss poodi ja üks suurem jäi ukse taha valvesse,“ kirjeldab kuueaastase lapse ema Kaili, kuidas tema last sunniti ähvarduste saatel poest varastama.

Seepeale otsustasid suuremad lapsed, et üks neist jääb Kure tänaval ühe trepikoja juurde ootama seniks, kuni teine Kaili pojaga poe juurde läheb. „Plaan oli selline, et mu laps läheb poodi, võtab eest kohe Kinderi šokolaadi ja viib selle jooksuga mänguväljakule. Nii läkski poiss poodi, teine jäi ukse juurde passima. Poe ees muruplatsil võeti poisil veel peast tema müts ja pandi pähe musta värvi tuukrimütsi moodi asi, nii et ainult silmad paistsid välja.“

„Poiss vaatas algul poes niisama ringi, mille peale müüja oli öelnud, et kui tal raha ei ole, siis ei ole vaja sinna minna ning saatis lapse poest välja. Müüja ütles mulle, et ta nägi poissi poes mitu korda edasi-tagasi voorimas ja tema jaoks hakkas see imelik tunduma. Siis nägi ta, kuidas mu laps võttis riiulilt ühe asja, aga kuna poes oli rahvast, siis päris täpselt ei näinud, kas ta selle ka tagasi pani. Kui ta poisile järele läks, siis ta nägi kuidas mu poiss jooksis minema koos punast värvi jopega poisiga, kes oli minu omast peajagu pikem,“ räägib ema.

„Poisid võtsid tal õues käsivartest kinni, nii et ta ära ei põgeneks ja läksid koos mänguväljakule, kus lugesid talle sõnad peale, et emmele-issile midagi öelda ei tohi. Ja ta ei rääkinudki,“ tõdeb mures ema. „Ma ei tea, kas on teisigi kannatajaid, kuid müüja mainis, et säärast asja on varemgi olnud, kuid ta ei tea, kas tegu on sama poistekamba ähvarduste ohvriks langenud lastega või mitte.“

Paide Meie poe juhataja Andra Lukken vastas Õhtulehe päringule vaid, et nende poes välikaameraid ei ole, on vaid seesmised. Seetõttu ei saa nemad teha selgeks nende laste isikuid, kes väiksema poodi vargile saatsid. Sellega peaks tegelema politsei.

Lukken on sotsiaalmeedias sellest juhtumist kirjutanud ja julgustab vanemaid lastega kodus rääkima. „Ja julgustage neid meile poes ütlema, kui on probleem. Me ei jäta lapsi hätta,“ on Lukken välja toonud. Samuti kirjutas naine, et kauplusetöötajad on omakeskis imestanud, miks pisemad lapsed on järsku poest näppama hakanud. „Oleme üritanud nendega rääkida ja ka vanematele teada andnud. Aga meie ka ei teadnud, et selline asi toimub, et vanemad lapsed teisi vargile sunnivad,“ tõdes Lukken.

Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Jaanus Murakas ütleb, et politseile pole juhtunu kohta keegi ametlikku avaldust teinud, kuid nad on kursis Facebookis oleva infoga. „Praegu tegelemegi selle informatsiooni täpsustamisega. Tegu on väga kahetsusväärse juhtumiga ja palume kindlasti peale sotsiaalmeedias hoiatusteate postitamise sellistest juhtumitest operatiivselt teavitada ka politseid. Julgelt võib pöörduda nii minu kui ka teiste piirkonnas olevate piirkonna- ja noorsoopolitseinike poole,“ ütleb Murakas ja lisab, et mida kiiremini ja põhjalikum info politseini jõuab, seda varem jõutakse kahtlust äratanud seltskonnani ja sotsiaaltöötajad koostöös noorsoopolitseinikega saavad probleemiga tegelda juba varakult.