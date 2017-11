„Kiindusin Pearusse juba enne nendega koostöö alustamist,” meenutab laulja Hedvig Hanson sünnipäevalapsega tutvumist. „See oli siis, kui nägin teda laulmas laulu „Love always wins”, mis mulle väga hinge läks.” Hedvig sõnab, et muusikuna võtabki ta just selle järgi inimese omaks. „Selliselt muusikaliselt pinnalt,” lisab ta.

„Kui nad tahtsid mind oma lugudesse vokaali laulma, siis ei mõelnud ma hetkekski, sest nad olid mulle sümpaatsed,” kinnitab Hedvig. Laulja sõnul jäi Pearu, kellega nüüd aastaid kohtutud pole, koos töötades meelde väga meeldiva inimesena. „Selline malbe ja hella südamega,” kirjeldab ta sünnipäevalast. „Suures osas tema pärast ka ma selles bändis ka kaasa tegin.”