„Tegin alustuseks paar nädalat ja kuskil kolmanda nädala poole pealt käis justkui valgushetk peast läbi,“ räägib 30aastane näitleja ja staarjuuksur Lauri Pedaja, kuidas temast taimetoitlane sai. Ta on üks tuntud inimestest, kes on otsustanud taimetoidu kasuks. „Kõik muutus korraga hästi kergeks, hästi heaks ja mõnus oli olla. Selge oli olla. Sealt edasi läks asi täitsa sujuvalt ja nüüd on algusajast möödunud üle aasta.“

Lauri Pedaja tee taimetoiduni algas kehvast enesetundest ja tervise allakäigust. „Probleem oli selles, et kogu aeg tuli räigelt kaalu juurde. Tegin trenni, lõhkusin, toimetasin ja möllasin, aga mitte mingisugust kasu polnud. Ikka võtsin kaalus juurde ja muutusin paksemaks.“