Prints Williami abikaasa Catherine'i ehk Kate'i fännid on täheldanud, et nende lemmiku küüned pole eales punaseks lakitud. Naisteajakiri Marie Claire väidab, et teab põhjust: Elizabeth II olla kuninglike daamide maniküürile kehtestanud ranged reeglid.

Kolmandat last ootav hertsoginna kasutab alati ülimalt tagasihoidlikke küünelakke. Tavaliselt katab tema küüsi vaevumärgatav ihuvärvi klants või siis Prantsuse maniküür. Ajakiri Marie Claire kinnitab: kuna kuninganna Elizabeth II ei värvi eales küüsi punaseks, ei luba ta seda teha ka teistel kuninglikel daamidel – vähemalt mitte ametikohustuste täitmise ajal.

Monarh ise on 1989. aastast peale kasutanud ühtainsat küünelakki – firma Essie klassikalist kahvaturoosat tooni Ballet Slippers. Sellesamaga laskvat tihtipeale oma küüsi lakkida ka tema esikpoja Charlesi vanema poja Williami abikaasa Kate.

Ent sageli armastavat Kate kaht küünelakki kokku segada. Seda maniküüritrikki õpetas talle prints Charlesi abikaasa Camilla maniküürija. Kord enne Kate'i pulmi olevat Camilla kutsunud oma küüntehooldaja Marina Sandovali Clarence House'i, kus kauniks tehti nii tulevase pruudi kui ka Camilla käed. Marina paljastas, et segas Kate'i maniküürimiseks kokku firma Bourjois küünelaki nr 28 (Rose Lounge) ning Essie tooni 423 Allure. „Catherine tahtis midagi väga loomulikku ning leidsin, et need sobisid tema nahatooniga imehästi.“ Sellele mikstuurile olevat Kate truuks jäänud.