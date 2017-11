„Ma ei tee enam töid, mida ma ei viitsi teha,” tunnistas Draamateatri näitleja Guido Kangur hommikusöögil bravuuritariga restoranis Finlandia Caviar. Elatud aastad on toonud tarkust välja sõeluda ja kaasa lüüa vaid sellistes lavastustes ja teleprojektides, mis talle rõõmu pakuvad. Lisaks teatrile kuulub Guido süda ka džässile: ta veab koos oma naise Pille Lukin-Kanguriga džässiklubi ja Sõru džässifestivali Hiiumaal.

Mulle tundub, et vananevatesse näitlejannadesse suhtutakse karmimalt kui vananevatesse näitlejatesse. Teater on minu jaoks ka intriigide pesa. Kas seal ei teki seda, et nõrgemad lüüakse minema?

Ma ei tea intriigipesadest midagi, eks naised oskavad sel teemal rohkem rääkida. Mina tulen ja teen oma töö ära ning lähen teatrist minema. Nii on aastakümneid olnud. Aga mina olen oma vanuse peale mõeldes palju teleasju ära öelnud, sest ma olen nii palju teles mänginud oma elu jooksul. Eesti rahval on juba kõrini ka Guido Kanguri näost. Las see olla uute näitlejate päralt, keda pidevalt peale tuleb. See muidugi ei tähenda, et ma telet üldse ei teeks – aeg-ajalt on neil ikka mingeid vanamehi vaja, teatris samuti. Aga mul pole vaja enam endale midagi tõestada. Võib-olla olen ka iseendast ja oma häälest natuke tüdinud. Kui võtan rolli ette, saan aru, et olen seda kõike juba teinud. Kui tunnen, et lugu mind ei puuduta, ütlen viisakalt ei.

Kuidas sa saad? Oled ju Draamateatri palgaline näitleja.

Ma saan keelduda, aga ma teen seda viisakalt ja vastutustundlikult, enne loen loo ikka kolm-neli korda läbi ja mõtlen järele. Kui ma olin noor näitleja, ma ei öelnudki kunagi ära. Peaasi oli hea kamp, kellega koos lavastust teha. Nüüd ma aga tunnen, et kui mulle lubatakse valikuid, siis ma meelsasti teeksingi neid.