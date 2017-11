Möödunud nädalavahetusel Pärnu kesklinnas kaduma jäänud Johannese otsingud kestavad juba mitmendat päeva, ent siiani pole temast ühtegi märki. 19aastane elujõudu täis noormees ei saanud ju haihtuda ilma, et keegi oleks midagi märganud. Või ikkagi sai? Neljapäeva vihmane pärastlõuna Pärnu jõe ääres. Tibutab vihma ja puhub jäine tuul, mis lõikab hõlpsalt läbi ka villasest talvemantlist. Ebameeldivast ilmast hoolimata kõnnivad kalda äärt mööda viis vabatahtlikku, kes on Johannese leidmise enda südameasjaks võtnud. Säärane eesmärk pole aga kergete killast – keegi ei tea, kuhu nooruk minna võis. Vabatahtlikke gruppi juhib Uno, kes on kadunud inimesi otsinud ühtekokku poolteist aastat. Mehe seljas särab oranž helkurvest, mille tagaküljele on trükitud foto kaks aastat tagasi Võrus kaduma läinud Markkusest, kelle saatus on tänaseni suur müsteerium.

Kui kiiresti sarnaste juhtumite korral inimese asukoht tuvastatakse? „Enamasti leitakse esimese viie päeva jooksul. Peale seda on juba raske,“ tunnistab Uno. Mehe sõnul ei ole ka vabatahtlikkel lõputult ressurssi. „Kütuserahad ja muud kulud – läheb keeruliseks, ohkab ta. Viieliikmeline otsingusalk on neljapäeva keskpäevaks lõpetanud Pärnu sadama ja muuli ümbruse kammimise. Tulemus on null. Vabatahtlikuna Johannest otsima tulnud Uno kinnitab, et esimesd viis päeva on kõige kriitilsemad. (Martin Ahven)

Otsingusalk otsustab enne lahkumist veel teha viimase ringi lähedalasuva tööstuskompleksi juures. Ka üks mahajäetud maja püüab nende pilku – äkki leidis noormees oma tee just sinna? Taskulambi abiga piilub üks vabatahtlik sisse räsitud hoone keldrikorrusele, ent kadunud noorukist pole jälgegi. Uno võtab vastu otsuse, et tuleb minna tagasi politseimajja, et paika panna plaan, kuidas otsinguid jätkata. Vabatahtlikke otsingugrupp üritab kontrollida üle kõik võimalused. Kuhu võis Johannes minna? (Martin Ahven.) Uno paneb kõigile pärnakatele südamele, et nad kindlasti kontrolliks oma kodukohta ümbrust. Politsei otsib tunnistajaid Piirkonnavanem Karin Uibo sõnul alustasid vabatahtlikud otsimisega täna hommikul kell 9.30. „Päeva jooksul vaadati üle jõeäärne ala, muuli ümbrus ja Vallikäär. Jõel on ka piirivalve väike kaater, kes kontrollib samuti Pärnu jõeäärseid alasid. Kella 14 paiku kontrolliti Pärnus veel üle Liiva tänav ja selle ümbrus ning kesklinn. Drooniga kontrolliti Sauga piirkonda ning seelõpetati ühes pimeda aja saabumisega,“ ütleb Uibo. "Päeva jooksul vaadati üle jõeäärne ala, muuli ümbrus ja Vallikäär. Jõel on ka piirivalve väike kaater, kes kontrollib samuti Pärnu jõeäärseid alasid," selgitab piirkonnavanem Karin Uibo. (Martin Ahven) Politsei ootab endiselt turvakaamerate salvestisi, mis võiks aidata kaasa Johanesse leidmisele. „Kui lähipäevil otsingud tulemust ei anna, siis aktiivsed otsingud lõpetatakse, kuid passiivsed otsingud jätkuvad, mis tähendab, et kui tuleb juurde uut teavet mida kontrollida, siis kindlasti teeme seda. Jätkame teabe kogumist eesmärgiga leida veel täiendavaid tunnistajaid, kes võisid näha Johannese liikumisi,“ ütleb ta lõpetuseks. Johanesse õde: nii kaua ta pole kindlasti kodunt ära olnud Johannese õde Aale leiab, et ta väikevend on pigem seltsiv, aga noormehele meeldivat ka üksinda aega veeta. „Ta käis veel suvel ja septembris tööl turvamehena ja nüüd, just sel nädalal, pidi minema autokooli,“ räägib Aale, kelle arvates ei paistnud Johannes küll millegagi erilisega silma, mis põhjendaks vähimalgi määral tema kadumist. „Eks ta ikka käib vahepeal kodunt ära. Elab isaga kahekesi ja on täisealine, keegi nii väga täpselt ei uuri ka, kus ta käib. Aga nii kaua ta kindlasti ei ole ära olnud – päev või kaks kõige rohkem,“ selgitab õde Aale.