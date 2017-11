Keskerakond on astunud rohelisi Tallinna linnavalitsusse kampa võttes sammu, mille peale poleks ka kõige fantaasiaküllasema mõttelennuga analüütikud tulnud ja mis on ka pretsedenditu ka maailma mastaabis. Kuna roheliste erakond jäi 2,4 protsendi häältega kaugele künnise taha ega oma volikogus ühtegi kohta, siis ei ole ülinapi ülekaaluga Keskerakonnal neist volikogus kriitilisematel hetkedel mingit abi loota.

See aga tähendab omakorda, et keegi volikogus esindatud jõududest toetaks vajalikul hetkel Keskerakonda. Millegipärast levib arvamus, et sellist toetusteenust hakkab neile pakkuma EKRE. Rohelistega koalitsiooni sõlmimine kindlasti ei suurenda usaldust Keskerakonna ja nende Toompea koostööpartnerite vahel.

On hinnangute asi, kas rohelised saavad olema võimuteerulli varjavaks viigileheks (nagu arvas sots Rainer Vakra), hakkavad Keskerakonna vargusi ilusaks tegema (nagu arvas endine roheline Marek Strandberg) või on lihtsalt puudliks. Kindlasti hakkab ainus roheline abilinnapea oma tegemistega rohkelt tähelepanu tõmbama, võimaldades Keskerakonnal segamatult omi asju ajada. Panna roheliste esindaja abilinnapeaks Reidi tee ehituse alal oleks Keskerakonna poolt geniaalselt küüniline käik.

Rohelisema elukeskkonna vastu poleks enamikul meist ilmselt midagi, kuid praeguses kontekstis ei tundu Keskerakonna samm kuigi siiras. Rohelised oleksid aruandekohustuslikud ainult Keskerakonna ees. Tülikaks muutumise korral oleks neist lahtisaamine sama lihtne kui sotside minemalöömine võimuliidu väikese venna kohalt 2013.aastal.

Vaadates aga rohelistest põhimõtetest kubisevat Tallinna koalitsioonilepet, on see kõik liiga ilus, et olla tõsi. Vaevalt oskasid pealinlased loota, et Tallinn viiakse pestitsiidivabade linnade kaardile või et linnahall hakkab tulevikus toimima taastuvelektri abil. Valimisdebati ajal kanepi tarvitamise poolt välja astunud rohelistele võib abilinnapea koht avada rohelise tee sellegi ideega tegelemiseks.