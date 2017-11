Pärast 1. oktoobril Las Vegases kantrifestivalil toimunud kohutavat tulistamist peavad paljud ellujääjad silmitsi seisma uue õudusega: netitrollid ja vandefännid, kes suhtlusvõrgustikes neid ahistavad. Nimelt usuvad mõned kodanikud, et ohvrid on tegelikult kinnimakstud näitlejad, kes pole õieti viga saanudki, räägib The Guardian.

Sotsiaalmeedias võtsid kohe pärast tulistamise toimumist hoogu postitused, milles arutatakse, et ellujäänud ohvrid on spetsiaalsed „kriisiolukordade näitlejad“ ning et kogu rünnak oli valitsuse vandenõu relvade konfiskeerimiseks. Nüüd on teoreetikud üles leidnud mõned ellujääjad, keda siis sõnumitega pommitavad.

„Kuradi valetaja s***pea, ma loodan, et keegi sulle päriselt ka kuuli pähe laseb,“ kirjutas üks teoreetik Braden Matejkale, kes jäi peahaavast hoolimata imekombel ellu. Matejka avastas ka, et temast on tehtud meem ehk internetis levitatav naljapilt, ehkki sel korral oli asi naljast väga kaugel. Tema pildile oli kleebitud tekst „Minu nimi on Braden Matejka. Rääkisin inimestele, et sain Las Vegases kuuli pähe. Mulle pole tehtud operatsiooni ka ma ei näita oma armi. Olen valetaja v***pea! Olen kriisinäitleja! Aga raha teenida on tore!“ Matejka oli ahistamise tõttu sunnitud oma Facebooki konto sulgema. Siis läksid ahistajad tema pereliikmete ja sõprade kallale.