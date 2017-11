President Kersti Kaljulaid nentis mõni aeg tagasi, et tal on raske mõista, kui inimesed ütlevad, et neil oli Nõukogude Eestis helge lapsepõlv. Selle peale läksid okupatsiooni ja orjandusliku ühiskonna pooldajad pöördesse.

Presidentki mäletab, kuidas kolme-neljasele tüdrukule tehti selgeks, et on asjad, mida räägitakse kodus ja asjad, millest lasteaias ei räägita. Ja isegi taolistest nüanssidest jäi lapsepõlvest ebameeldiv vari.

Vene okupatsiooni aegsest helgest lapsepõlvest jahuvad need, kel käisid toona silmaklapid peas ja käivad ka praegu. Ei olnud siis helget lapsepõlve, noorust, keskiga ega vanaduspõlve. Ja see ebahelge lapsepõlv jättis toonaste laste elusaatusse sellised jäljed, mis käivad nende kaasas surmani. Alates sellest, et polnud võimalik õppida keeli ja saada maailmas tunnustatud haridust. Lõpetades sellega, et helgema peaga lastel hävitati süstemaatiliselt nende tulevikku.

Ihara pilguga lasteahistajast vanaldasele arstitädile tuli sõjakomissariaadi pedofiilide valvsa pilgu all paljast tagumikku näidata. Paar aastat hiljem tehti selgeks, et nüüd tuleb valida, kas minna vanglasse, hullumajja või kahurilihaks. Inimesi tapeti nii vaimselt kui ka füüsiliselt enne, kui nad nooruseani jõudsid. Isegi paratamatuse tunnetamine ei tee orjast õnnelikku inimest.