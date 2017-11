Esitatud süüdistuse järgi lõhkusid Vladislav ja Igor 14. mail päevasel ajal Tallinna vanalinna pargitud Toyota küljeklaasi ning varastasid autost erinevaid esemeid väärtuses ligi 5000 eurot. Kuriteo ohvriks osutus autot kasutanud Saksa kodanik, kellelt võeti muude esemete hulgas ära ka autosse jäetud sülearvuti. Õhtulehe andmetel võis arvutis olla tähtsat julgeolekualast informatsiooni, kuid õnneks läks politseil korda vargad juba samal õhtul tabada ja tõenäoliselt tundliku infot sisaldanud arvuti tagastati välismaisele ametnikule. Suurem osa sakslase autost varastatud varast võttis politsei ära Vladislavi valdusest. Igorile oli vanem kolleeg usaldanud vaid väikse osa noosist.

22. aprilli öösel lõi Vladislav puruks Kalamajja Jahu tänavale pargitud auto küljeakna ning varastas autost Valgevenest Eestisse esinema saabunud ansambli helitehnikat ja muusikariistu üle 5000 euro väärtuses. Vladislav kinnitas kohtus, et kui tema auto juurde saabus, oli aken juba puruks löödud ning tema viis kaasa vaid selle pisku, mis varasem varas oli autosse alles jätnud. Kohtule ei tundunud selline versioon aga põrmugi usutav.

Sama kuu lõpus tungis narkosõltlasest Vladislav Maardus oma nägu varjates naabri korterisse, kus ründas 81aastast naist, röövides talt vägivalda kasutades ning tapmise ähvardusel 45 eurot. Varem oli mees käinud naabrinaisel abiks lampi parandamas ning rahvatarkus, et hunt kodu lähedal ei murra, talle elutarkust ei lisanud. Röövlit paljajalu jälitanud vanamammil turjakat Vladislavi kinni pidada ei õnnestunud. Abi polnud ka trepikojas viibinud naabritest, kes ei saanud aru, mis toimub.

Kohtus väitis Vladislav, et vägivalda ta vanuri suhtes ei kasutanud, lootes selles episoodis pääseda vaid kergema ehk siis avaliku varguse süüdistusega. Kohus leidis, et röövimine leidis aset. Vägivaldse mehe süüd kergendas kohtu silmis asjaolu, et Vladislavi vanaema maksis eakale kannatanule need 45 eurot tagasi.

Põgenemine kohtusaalist

Pärast seda, kui politseile hästi tuntud Vladislav ja Igor 15. mail sakslase auto rüüstamise järel kinni peeti, suutis keevaline Vladislav juba järgmisel päeval oma paturegistrile veel ühe paragrahvi lisada. 16. mail taotles prokurör Harju maakohtus noormeeste vahistamist. Kui kohtunik oli otsust välja kuulutamas, tegi Vladislav katse kohtumajast põgeneda. Kohtusaalist õnnetuski tal konvoipolitseinikest mööda saada, kuid kohtumaja fuajees korda pidavast turvatöötajast mitte. Valvsa turvamehe lükkas Vladislav pikali, tekitades talle kergemaid vigastusi. Vabadusse tal siiski pääseda ei õnnestunud, konvoipolitseinikud jõudsid tublilt tegutsenud turvamehele õigel ajal appi.

Noormehed pole Eesti kuritegelikus ilmas sugugi uustulnukad. Oma valiku on nad vanusele vaatamata teinud juba aastaid tagasi. Narkootikumidest nende elu lahutamatu osa.

Praegu on Vladislavil ja Igoril kahepeale üheksa kehtivat kriminaalkaristust erinevate kuritegude eest ning üle 30 kehtiva väärteokaristuse.

22aastane Igor, kes on süü omaks võtnud, jääb kohtusaalis otsust kuulates tagasihoidlikuks. Vladislav aga kommenteerib kuuldut talle omase bravuurikusega: „See otsus on täielik kretinism!“