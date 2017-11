Seejärel võttis Eeva ennast kokku ning läks olukorda klaarima. "Vanamemmele kes oli roolis, oli juba blankett kätte surutud. Ma ütlesin talle, et ära mingil juhul kuskile allkirja anna. Memm ütles: "Mul ei ole üldse sularaha." Vastasin, et ei tohigi anda, see on pettus. Ütlesin, et ma panen autoukse kinni ja teie sõitke kohe minema."

Eeva ise läks tagasi oma autosse ning teatas vahejuhtumist politseile. Kuid korrakaitsjate saabudes olid annetuse küsija oma kaaslannaga, kes samuti parklas toimetas, juba minema läinud.

"Kõige ehmatavam oli see, et nad ukse lahti tõmbavad ja ei lase minema sõita. Nad pressivad sõna otseses mõttes raha välja," ütleb Eeva.

MUPO: Kui küsijad muutuvad ebameeldivaks tuleb sellest teada anda

Munitsipaalpolitsei ameti pressiesindaja Meeli Hundi sõnul on sedalaadi petturitest mitmeid kordi kirjutanud ja heausklikke inimesi hoiatanud võimalike väljapressijate eest.