Arahnofoobia ehk hirm ämblike ja ofidiofoobia ehk hirm madude ees on väga tavalised foobiad, mille käes kannatavad paljud inimesed. Uus teadusuuring näitab aga, et hirmu taga on meie bioloogiline taust.

Ajakirjas Frontiers in Psychology avaldatud artiklis kirjutatakse, et kui varem arvati, et nende foobiate, nagu ka paljude muude hirmude taga on lapsepõlves kogetu (näiteks üle voodi roninud hiigelämblik), siis tegelikult on hirm nende elukate ees meie ajusse sisse kodeeritud.

Uuringu käigus näidati keskmiselt kuue kuu vanustele beebidele pilte lilledest, kaladest, ämblikest ja madudest. Teadlased leidsid, et reaktsioonina pildile ämblikust või maost suurenesid titade silmade pupillid. See on märk sellest, et beebi aju hakkas teatud viisil tööle ja signaliseeris talle ohuteate. Teadlased järeldasid, et hirm madude ja ämblike vastu on tõenäoliselt evolutsiooni käigus arenenud hirm, mida võib siiski elu jooksul võimendada ka näiteks vanematelt õpitud käitumine, kui vanemad elukaid häälekalt kardavad.

Seega võid oma ämbliku- ja maohirmus süüdistada oma bioloogilisi juuri.