Tallinna Linnavolikogu valis 41 häälega esimeheks Mihhail Kõlvarti. Volikogu esimees ja ühtlasi Keskerakonna fraktsiooni juht Mihhail Kõlvart tänas volinikke toetuse eest ning sõnas, et volikogu esimehe amet on talle suureks auks ja võimaldab linnaelanike huvide eest seista parimal moel. „Soovin Tallinna Linnavolikogu inimestele lähemale tuua ning muuta siinne töö linnakodanikele selgemaks ning tallinlasi volikogu töösse enam kaasata,“ sõnas Kõlvart uues ametis seatud eesmärkidest rääkides.

Eilsel Tallinna nõukogu koosolekul sõnas Mihhail Kõlvartile volikogu

esimehe kandidaadi kohale asumiseks ettepaneku teinud Jüri Ratas, et

Kõlvart on Tallinna Linnavalitsuses paistnud silma oma töökuse ja

tasakaalukusega, mida tunnustasid ka linnaelanikud, kes andsid talle

valimistel väga tugeva mandaadi. „Ma olen kindel, et Mihhail Kõlvart

juhib Tallinna Linnavolikogu endale omasel lugupidaval viisil. Tema roll

on leida erimeelsuste asemel ühisosa ning vajadusel lepitada erinevaid

poliitilisi ambitsioone,“ rõhutas Ratas.