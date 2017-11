Reedel ja laupäeval, 3. ja 4. novembril kell 18:15 linastub kinos Sõprus (Vana-Posti 8) moefilmide festivali MoeKunstiKino kavasse kuuluv dokumentaalfilm “Meie, Margiela”. Film on äsja valminud ning maailma esilinastus toimus Rotterdamis alles 22. oktoobril.



Film “Meie, Margiela” (“We Margiela”, režissöör Menna Laura Meijer) käsitleb Belgia moelooja Martin Margiela moemaja pärandit ja tähtsust tänase moetööstuse ja autorluse seisukohast. Vaatajateni tuuakse moemaja kujunemislugu paralleelselt selle loomingulise arengu ja edukusega, keskendudes loovusele, autorlusele ja majanduslikule kasule praegusel neoliberaalsel ajastul. Neid teemasid ei käsitleta aga kui midagi enesestmõistetavat, vaid intervjuudest selgub, kuidas paljud Maison Martin Margiela nüüdseks kuulsaks saanud ideed ja kavandid on sündinud juhuse ja intuitsiooni tahtel, mitte hoolikalt läbi mõeldud kontseptsioonide tulemusel.



Moemaja on juhitud suure pühendumusega ning paljuski kõhutundele tuginedes ja loomingulisi riske võttes. Nagu moemaja kaasasutaja Meirens ütleb: „Kui tahta kõigile meele järele olla, siis ei jõua mitte kuhugi. Oluline on teistest erineda, sest pikemas perspektiivis annab see vabaduse süsteemile mitte alluda.“



Filmi soovitab noorte kunstitriennaal Eksperimenta! ning seanssidele teevad sissejuhatuse Eksperimenta! juht Annely Köster ning tunnustatud moelooja Marit Ilison.



Piletid on müügil Piletilevis (www.piletilevi.ee) ja kino Sõpruse kassas. Pileti hind on 6 eurot. Film linastub ingliskeelsena.

MoeKunstiKino esitleja on Viru Keskus.