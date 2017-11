„Plaadil kuuleb seda, kust ja kuhu me oleme tulnud. Saund ja laulu temaatikad on bändi algusega võrreldes hoopis erinevad,“ räägivad särtsaka naistetrio La La Ladies liikmed Kethi, Inga ja Diana. Tüdrukud esitlesid täna õhtul oma debüütplaati „Sulle“.

La La Ladies sai alguse neli aastat tagasi Tanja Mihhailova-Saare ja Timo Vendti eestvedamisel. Nüüd on tšikid maha saanud ka oma esimese kauamängivaga. Kui alguses tehti electroswing stiilis muusikat, siis nüüd on sinna lisandunud ka funk- ja popmuusika. Piigade värskel plaadil „Sulle“ on 11 lugu, nende hulgas üks inglis- ja üks venekeelne. „Meie publik on kolmekeelne ja saame oma programmi kolmes keeles tehtud. Käime esinemas Eestis, aga ka Lätis ja Leedus, oleme käinud New Yorgis ja peagi läheme Dubaisse,“ ütleb Diana. „Seega mõtlesime, et teeme väikese pühenduse ka vene publikule.“

Tüdrukud kinnitavad nagu ühest suust, et plaat sümboliseerib nende kasvamist ja arengut. Kui alguses tehti esinemistel pigem kavereid, siis plaadil on kõik originaallooming. „Oleme istunud Tanja ja Timoga stuudios, muusikaliselt sõna sekka öelnud, kirjutanud meloodiaid ja laulusõnu ning Inga on välja mõelnud palju erinevaid käike, mis lood kummitama panevad,“ seletab Diana. „Kordagi pole olnud nii, et lugu tehti valmis ja meie laulame.“