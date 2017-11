„Uuematel telefonidel on tavaliselt juba sisse ehitatud võimalus lisada fotodele jänkukõrvu, maske ja eriefekte, mis on väga populaarsed ning püüavad kindlasti rohkem pilku kui tavaline täiendusteta foto. Samuti proovige sama fotot teha kolmandike reeglit järgides ja eirates, nii õpib kompositsiooni muutma ja raamidest välja astuma,” soovitab ta. Lisa filtreid

Adamsoni sõnul algab hea selfie ikkagi pildistamisest ning kompositsiooni loomisest. Ta soovitab järgida rusikareeglit, mille järgi nägu moodustab tavaliselt pildist kolmandiku. See tähendab, et nägu ei tohiks olla foto keskel, vaid pisut ääre pool - ülemise või alumise kolmandiku peal. „Reegleid võib muidugi alati murda ning läheneda foto lahedamaks tegemiseks hoopis teisest otsast,” õpetab Helen.

Lauljatar ja telesaatejuht Helen Adamson armastab väga jäädvustada oma igapäevaseid tegemisi, mistõttu jagab ta mõningaid nippe, kuidas selfie’de tegemist täiustada. Kuidas teha selfie`t nii, et see ka sotsiaalmeedias hästi silma paistaks?

Kes aga ei soovi end erinevate efektidega kaunistada, sel soovitab Helen pisut rohkem tutvuda fotode töötlemise võimalustega. „Lihtsaim soovitus on kasutada 80% juhtudel filtreid, sest tavaliselt teevad need foto isikupärasemaks ning peegeldavad meeleolu – filtritega saab muuta foto lõbusaks, sügiseseks või anda neile hoopis vintage välimuse,” selgitas lauljatar.

„Mina kasutan filtrite jaoks eraldi äppi VSCO, kuna see annab rohkem võimalusi pildi muutmiseks. Soovitan seal samale fotole läheneda täiesti erinevate nurkade alt ja katsetada. Näiteks ülevalgustada ja alavalgustada, lisada kontrasti ja vähendada – nõnda leidsin mina VSCO-st oma lemmikuimad setingud ja filtrid,” avaldab Helen.



Populaarseimad filtrid, mis lisavad uuringute järgi just selfie’dele soojust ja kontrasti, on Slumber ja Skyline. Üleüldiselt igasuguste sotsiaalmeediafotode jaoks on maailma kõige populaarsem filter aga kindlasti Clarendon.



Tee kerge töötlus

Oled Sa tähele pannud, et mõne inimese pildid näevad Instagramis välja nagu ajakirjafotod? Targad sotsiaalmeediajagajad töötlevad pilte lisaks filtritele sageli ka fototöötlusrakendustega. Kuigi väga popid on ka #nofilter ehk töötlemata fotod, aitab kerge retušeerimine tihti inimestest välja tuua nende loomuliku sära ja sensuaalsuse. Selleks on saadaval hulganisti nii tasuta kui ka tasulisi äppe.



„Üks maailma populaarsemaid on kindlasti Facetune, mis maksab mõne dollari, ja annab lausa utoopilisi võimalusi inimese fotogeenilisemaks muutmiseks. Tegemist on sisuliselt täieliku make-up stuudioga. Mina isiklikult pooldan, et töötlusega ei mindaks liiale ning meie loomulikku ilu võib ka vaid veidi rõhutada,” leiab Helen.



Tasuta rakenduste seast soovitas Helen lähemalt tutvust teha näiteks Snapseedi, Prisma või Perfect365 nimeliste äppidega – viimast kasutab enda ilusamaks muutmiseks väidetavalt väga palju ka sotsiaalmeediakuninganna Kim Kardashian.



Lisa märkmeid ja emojisid

„Väga populaarne on praegu sõprade, ürituste, kohtade ja muu säärase täägimine ehk ära märkimine, mida tehakse teksti abil otse fotole. Ent ekraanile võib kirjutada ka otse,” selgitas Helen.

Veel üks nipp selfie’t esile tõsta on seda raamistada, ent seda ei tohiks Adamsoni sõnul kasutada ülemäära palju.

„Pildile raami lisamine on automaatne pilgupüüdja, ent kui seda iga kord teha, siis kaotab see varsti oma efekti,” ütles lauljatar.



Kui aga mõni selfie väga hästi välja kukub, siis tasub sellest omakorda emoji teha ning uutel sotsiaalmeediafotodel kasutada. Selleks on olemas Imoji nimeline äpp.