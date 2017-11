USA Luure Keskagentuur (CIA) avaldas suure osa dokumentidest, mis leiti kuus ja pool aastat tagasi pärast terrorivõrgustiku al-Qaeda juhi Osama bin Ladeni (pildil) tapmist tema majast Pakistanis.

Muu hulgas saab Saudi Araabias sündinud Osama bin Ladeni (1957–2011)päevikust lugeda, et tema viha lääne vastu sai alguse 14aastaselt, kui ta viibis kümme nädalat kestnud keelekursusel mainekas ülikoolilinnas Oxfordis.

„Me käisime Shakespeare'i majas. See ei avaldanud mulle muljet ja ma nägin, et see on hoopis teistsugune ühiskond kui meie oma. See on moraalselt tühi ühiskond,“ kirjutas noor Osama bin Laden.

Legendaarse Briti kirjaniku William Shakespeare'i (1565–1616) kodumaja asub Oxfordist linnulennul 36 miili (58 km) kaugusel loodes Stratford-upon-Avonis.