Mastepan ütles oma advokaadi Rando Antsmäe vahendusel, et soovib teha sadama- ja terminaliteenindust pakkuvas ettevõttes dokkeri tööd ja ei mõista, miks talle seda ei pakuta. Kohus on tuvastanud ja ka tunnistaja ütlustega on tõendatud, et hetkel on Transiidikeskuses täitmata mitmed vabad dokkeri töökohad. „Ma tahan teha edasi dokkeritööd, mida ma oskan ja armastan ning mida ma olen teinud Transiidikeskuse ja selle õiguseellaste ettevõttes Muuga sadamas juba 20 aastat,“ ütles Mastepan.

Eesti ühele rikkamale mehele Anatoli Kanajevile kuuluv ettevõte on vallandatud töötaja Sergei Mastepaniga mitu korda kohtus piigid ristanud. Ka nüüd leidis Harju maakohus, et töölepingu ülesütlemine oli õigustühine ning mees tuleb alates 31. oktoobrist tööle ennistada. Samuti tuleb talle alates 30. juunist saamata töötasu, ligi 14 000 eurot välja maksta. Transiidikeskuse esindajad on varem ajakirjanduses öelnud, et Mastepani tööle tagasi ei soovita.

Siiski pole positiivsest kohtuotsusest hoolimata meest tagasi tööle võetud. „Hetkel Mastepanile tegelikult töötasu veel ei maksta. Tööandja saadetud kirjast üksnes järeldub, et tööandja kavatseb täita seadusest tuleneva kohustuse maksta töötajale keskmist töötasu ka aja eest, mil tööandja töötajale kokkulepitud tööd ei anna,“ ütles Antsmäe.

Mastepan peab ülimalt kahetsusväärseks, et ettevõte jätkab oma senist ebakonstruktiivset käitumisstiili ja teda tööle ei luba. Mees soovib jätkata ka tegutsemist töötajate poolt valitud usaldusisikuna, mis katkes kahe aasta eest 01. oktoobril 2015 põhjusel, et tööandja tema töölepingu lõpetas. „Sisuliselt leidis aset siis see, et ametiühingu usaldusisik Mastepan vallandati töölt ebaseaduslikult ja kohe, kui tööandja sai teada, et kohus luges 1. oktoobri 2015 ülesütlemise tühiseks, ütles tööandja töölepingu uuesti üles muul ettekäändel, öeldes, et ta on töö ümber korraldanud ja Mastepani töökohta enam alles ei ole,“ täpsustab advokaat.

EMSA juhatuse esimees Jüri Lember rõhutab, et Mastepan on taas valitud meremeeste usaldusisikuks ning tema tööle ennistamine on hädavajalik. „Meie kokkuvõttev kommentaar on, et ootame nüüd ära tööandja vastavasisulise vastuse. Vastavalt vastusele anname Sergeile nõu edaspidiseks,“ ütles Lember.