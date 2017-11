Lõbul ja kogemusel põhinev suhe võib olla põnev ning tormakas, kui oled valmis selleks, et see ei jää kestma. Oluline on end mitte petta lasta mõttel, et see võiks edasi areneda.

Siin on seitse märki, et teil on teineteisega koos küll lõbus olla, kuid teie vahel pole mingit armastust, vahendab Relationship Rules.

1. Riietud, et jätta muljet