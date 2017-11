Reformierakonna nimekirjas kohalikel valimistel Tallinnas enim hääli saanud Taavi Rõivas peab Roheliste kaasamist Keskerakonna poolt kavalaks käiguks. Uude koalitsiooni suhtuvad pehmelt öeldes kriitiliselt ka Rainer Vakra (SDE) ja Martin Helme (EKRE).

„Nii saavad nad viigilehe ning kaasvastutaja kõigele, mis linnas valesti – lokkavast munitsipaalpropagandast lasteaedade alarahastamiseni. Kuna reaalne jõudude vahekord on 40:0, oleks naiivne oodata selle kummalise partnerluse reaalset mõju linnas toimuvale. Köögiviljaaedade rajamine on eeskätt optiline illusioon varjutamaks miljonite uputamist kahtlasesse munitsipaalpanka või korruptiivseid tehinguid linna varaga.“

Rõivas lisab, et omamoodi on see Tallinna keskerakondlaste ninanips Jüri Ratasele, kes eelistas avalikult koostööd valitsuspartneri sotsidega.