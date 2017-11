"Ühel hetkel avastasin, et oma rõivastele sobivate ehete poodidest otsimine lõppes enamasti suure ajakulu ja ebaõnnestumisega. Ja siis see juhtuski. Kõigepealt tegin suurpuhastuse oma isiklikus ehtekarbis – võtsin vanad ehted, lammutasin osadeks ning kombineerisin konkreetsele rõivaesemele sobivaks. Siis tegin sama oma sugulaste, sõprade, tuttavate ehetega.. ja nii ta läks," kirjeldab KL Ehtesalongi ehtemeister ja perenaine Kersti Londo.

Peagi hakkas aga ehtemeister Kersti Londo tegema ehteid ilma, et oleks silmas pidanud konkreetseid inimesi ja nende rõivaid. "Mõne aja pärast avastasin, et olen külge saanud ühe tõsise "haiguse", mis lühikese ajaga aina süvenes, sest ka need minu nii-öelda umbisikulised ehted leidsid kiiresti endale kandjad ning väga positiivne vastukaja innustas asjaga edasi tegelema," meenutab Kersti.

Milline oli aga tema päris esimene ehe müügiks, seda ehtemeister enam ei mäleta. "Sest ma ei mõelnud oma ehetetegemisega alustades üldse ju müügi peale. Aga ilmselt siis, kui olin oma ehetetegemistega iseenda, sugulaste ja sõprade ringist sinna tuttavate tuttavateni jõudnud, siis sain ikka ühel hetkel tehtud ehte eest ka raha," räägib Kersti.

Inspiratsiooni ehete jaoks saab Kersti aga pisikestest asjadest, mis teda ümbritsevad. "Peab ütlema, et vahel tuleb neid ideid ikka nii mitu ja korraga, et 24 tundi ööpäevas kipub ideede realiseerimiseks väheseks jääma!" muigab ta. "Kuna internet on töid ja tegemisi kuhjaga täis, siis piisab vahel inspiratsiooniks lihtsalt ka kellegi teise kauni töö nägemisest. Taaskasutuse elustiili pooldajana on Kerstile viimastel aastatel suureks inspiratsiooniallikaks olnud aga just vanad ehted, mille detailidest isikupäraseid ja väga huvitavaid uusi ehteid teha saab. Selline kombineerimine, sobitamine, värvimine, kleepimine, kasutuskõlblike osade väljanoppimine ja mõningate osade taaskasutuskõlblikuks muutmine, värvi ja stiili poolest sobilike uute detailide otsimine ja leidmine – see on see, mis Kerstit enda sõnul väga köidab ja inspireerib. "Öeldakse, et igal vanal asjal on oma lugu ja mulle tundub, et nii see tõepoolest ongi. Mina olen lihtsalt vahendaja, kelle kaudu vanad ehted leiavad oma koha uutes ehetes. Teinekord ei oskagi täpselt öelda, kust see inspiratsioon pärit on, mis niimoodi vanad ehted uuele elule äratab," mõtiskleb ta.

Kersti Londo töödega saab tutvuda Facebooki lehel, valmistooteid saab kohe osta e-poest ning Tallinna inimestel on olemas ka võimalus minna KL Ehtesalongi müügiesindusse Uue Maailma kvartalis Luha tn 18.