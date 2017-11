Saksamaal Bremenis toimus täna tulistamine, üks inimene on saanud raskeid vigastusi.

Tulistamine leidis aset Oslebshauseni põhjaosas Rewe kaubanduskeskuse ees, kirjutab Deutsche Welle. Ühe pealtnägija ütlustuse kohaselt karjunud kaks intsidendis osalenud meest üksteise peale.

Kurjategija on hetkel jooksus, kuid politsei sõnul pole üldsusele suuremat ohtu. Kes tulistaja on ning mis oli tema motiiv, on politsei sõnul hetkel ebaselge.