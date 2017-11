Armastuses ei ole kunagi midagi kindlat. Armastus pole midagi, mida saab automaatselt lubada. Armastus pole midagi, mida saab luua seetõttu, et sa seda tahad. Keegi ei saa eeldada, et teine teda armastaks seetõttu, et ta seda soovib. Ometigi ei tähenda see, et armastuse suhtes tuleks olla tuim ja passiivne, kirjutab Relationship Rules. Armastuse nimel tuleb ikkagi võidelda! Kogu jõud ja vaeav tuleb suunata armastusse ja suhtesse, et see tekkides püsiks. Sul on keegi silmapiiril, keda sooviksid endasse armuma panna? Psühholoogia on päris võimas relv, mistõttu tasub neid kaheksat nippi teada!

1. Ära alahinda ha mulje võimu

Esmamulje loeb! 2. Ära tee ennast liiga kättesaadavaks Ära muuda oma graafikut meeleheitlikult, et olla ainult koos kallimaga. Sa elasid ju ka teistsugust elu enne suhet? 3. Ära karda silmsidet Silmside on eriti oluline siis, kui tahad, et keegi sinusse armuks. 4. Vaata, et su pilk ei liiguks ruumis sihitult ringi, kuid oled selle ühe ja erilisega koos See näitab, et sa ei keskendu ega ole temast huvitatud. Tähelepanu peab olema keskendunud ikka sellele õigele... 5. Luba sel valitul teha sulle kingitusi ja olla lahke Eriti mehed on need, kes vajavad tunnet, et nad on vajatud ja olulised. Laske partneritel teha üllatusi, kingitusi ja olla lahked. 6. Kohtingud hämaras Psühholoogid soovitavad romantilisi kohtinguid hämaras ja mahedamas valguses. See muudab visuaalselt kõik veelgi erilisemaks. 7. Kirglikkus peab paistma ja särama Pole midagi atraktiivsemat, kui inimene, kes tunneb millegi suhtes kirge. Olgu selleks töö, hobi - kõik sobib! Kui näitad oma kirge, siis taipab teine, et võid ka tema suhtes sellist vaimustust tunda... 8. Rääkige sellest, kuidas üritate saada paremaks inimeseks