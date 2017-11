„Hingedepäev on eestlastele südamelähedasem kui mõni muu tähtpäev. Pimedal novembriõhtul märkame akendel küünlaleeki, rääkimata lugematutest tulukestest kalmistutel. See on kurvalt ilus,“ mõtiskleb peapiiskop Urmas Viilma tänasel hingedepäeval Facebookis.

Viilma usub, et need, kes ise küünalt hingedepäeval ei süüta, mõistavad tegelikult neid, kes seda teevad. „Vaikne austus oma eelläinute suhtes on eestlastele igiomane,“ kirjutab ta ning samastab eestlaste traditsioone jaapanlaste omaga.

„Süüdatud küünlaleek ühendab oleviku ja mineviku ning läbi kristliku ülestõsumislootuse ka tuleviku. Ühendab meid, kes me siin oleme nendega, kes on seal. Küünlaleek sümboliseerib igavest elu. Isegi, kui me sellest ei räägi, usume, et sealgi on hingel elu.