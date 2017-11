Tallinnas tegutseva Taktikalise Laskmise Keskuse juht Martin Bahovski tegi katsetuse, kui hästi on võimalik tabada ründajat, kes sinu poole jookseb. Alguses püüti lasketiirus tabada ründajat jalgadesse, hiljem kehasse. Videost on näha, et jalgadele pihta saada on väga raske, kehasse sihitud kuulid tabavad paremini.

Martin Bahovski eksperiment (Taktikalise Laskmise Keskus)