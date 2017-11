Viktoria Korpan : Võin kinnitada, et sel laupäeval, 4. novembril, on teenindused suuremates linnades avatud. Edasist vajadust teenindused nädalavahetusel lahti hoida hindame jooksvalt vastavalt koormustele.

Teenindused ei pruugi ülejärgmisel laupäeval enam avatud olla?

Viktoria Korpan: Teenindused, mille kohta on olnud teade, et nad on lahti laupäeval, on kindlasti lahti 4. novembril.

Tallinnas on politseiameti teenindustes esimesed vabad ajad alles detsembris. Kas kuu aja pikkust ooteaega saab lugeda normaalseks? Kui suur on selliste kaartide hulk, mis eeldavad teenindusse kohaletulekut?