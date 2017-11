Guido Kangur (61) on sündinud Kohtla-Järvel ja lõpetanud aastal 1980 Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri IX lennu, peale mida töötas kuni aastani 1992 Noorsooteatris. 1992. aastal asus ta tööle Eesti Draamateatrisse, kus töötab senimaani. Ta on abielus näitlejanna Pille Lukiniga ja neil on poeg Karl Artur ja tütar Anna.

Guido Kangur on juba lapsest peale kõrvahädadega maadelnud. Ent näitleja ei tee sellest suurt numbrit - hommikusöögile maabus ta otse peale narkoosi all toimunud kõrvaoperatsiooni. "Mul on kaasasündinud hundikurk ja väiksena olid mul pidevalt kahepoolsed keskkõrvapõletikud. Mul ei olnud ühtegi talve, kus ma polnud kõrvade pärast haiglas. Väga loodan, et minu lapsed pole seda pärinud! Samas, näiteks minu vanematel polnud kõrvadega mingit muret,” imestab mees.

Õnneks pole kõrvahädad Guido näitlejatööd seganud

„Sellega harjub ja lavapartnerit ma ju kuulen. Laval polegi häda. Aga kui on halvem periood – proovis räägime ju kõik vaikselt ja režissöör teeb oma märkusi ka vaikselt –, siis ma pean väga pingutama. Mul läheb palju energiat selleks, et normaalsesse seisundisse saada,” tõdeb oma tervisest muidu kergel toonil kõnelev näitleja, et tegelikult pole probleemi ohjamine mingi meelakkumine.Pärast operatsiooni on aga kuni järgmise korrani rahu majas. „Mul on praegu hea olla, ma kuulen hästi ja mul on hea tööd teha!”

Lisaks kõrvahädadele kimbutab Guidot ka astma, mis lõi tal välja 30aastaselt. „See on arvatavasti üle põlve päritav – mu isapoolne vanaema jäi samamoodi 30aastaselt astmahaigeks.” Ent Guido ei lase end sellest kõigutada. „Pead lihtsalt oma rohu hommikul ja õhtul ära võtma ning sa nagu polekski haige. Vahepeal ma teen katset: ei võta mõnda aega, vaatan, äkki olen terveks saanud, siis aga läheb hingamine raskeks ja saan aru, et ma ikka pole tervenenud.”

Vaatamata kõigile neile tüütutele pisihädadele veetsime koos Guidoga imetoreda hommikupooliku Finlandia Caviar restoranis head ja paremat nautides. Kalamarja ja austrite isuäratavast maailmast pajatasid meile selle ainulaadse koha vedajad Triin ja Kirill.

Guido: Parimaks sakusmendiks viinaga pole sugugi heeringas ja hapukurk, vaid hoopis kalamari. Seda räägin ma muuseas ka oma viimases, Draamateatris lavale jõudnud Tšehhovi etenduses "Ivanov". Tuleb võtta veerand naela musta kaaviari, kahe sibula pealsed ja Provence õli. See kõik tuleks omavahel korralikult ära segada ning sidrunimahla peale pigistada. Ja siis ma ütlen seal etenduses käheda häälega: "See on mõrv! Paljalt lõhnast hakkab pea ringi käima.""

Guido, tegid seda etenduses nii veenvalt, et jooksime sõbrannadega etenduse vaheajal puhvetisse kalamarjavõileibu otsima. Kahjuks neid seal ei pakutud. Võtsime siis hoopis lõhesaia.

Kui aus olla, siis mul juhtub iga kord seda monoloogi ette kandes sama lugu. Hirmus kaaviari isu tuleb peale, aga kahjuks pole ma seda ei prooviperioodil ega ka peale etendust saanud nautida. Aga nüüd, koos sinuga, on mul see suurepärane võimalus.

Restoran-pood Finlandia Caviar – koht, kus te saate nautida ehtsat kaaviari

Finlandia Caviar lokaalis pakutakse seitset erinevat sorti kaaviari, suurt kalamarja valikut, värskeid austreid nagu Fin de Claire, Gillardeau, Tsarskaya ning loomulikult pakutakse sinna juurde ka hoolikalt valitud šampanjasid, viina ja veine. Ja see imearmas kohake Tallinna vanalinnas, aadressil Väike - Karja 1 mahutab paarikümne inimese ringis ja lisaks on keldrikorrusel ka privaatruum kümnekonnale hingele.



Finlandia Caviar lokaali perenaine Triin: Me pakume teile kõige parimate tuurade delikatessi, ja sellega koos loomulikult ka šampanjat ja viina.

See meeldiva atmosfääriga skandinaavia stiilis restoran ja pood on koht, kust algab teie tutvus kaviaari imelise maailmaga. Te ei pea olema asjatundja või rahakotti puuga seljas kandma, et meie juurde tulla ja kõike seda nautida. Menüüs pakume seitset erinevat sorti tuuramarja ning kümmet erinevat sorti kalamarja ning seda mitmes erinevas hinnaklassis.Kõiki sorte kalamarja ja kaaviari saab otse loomulikult nautimiseks ka koju kaasa osta. Meie keldrikorruse ruumi mahub kümme inimest ja seal saab vabalt pidada näiteks koosolekuid või koolitusi, sest kõik vajalik on konverentsi pidamiseks olemas - arvuti, projektor, pabertahvel.

Vaata täpsemalt videost, kuidas Guido Kangurile hommikusööki valmistati!