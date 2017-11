Välismaistel sotsiaalmeediakontodel on juba mõnda aega laineid löönud vikerkaarevärvides einesaiad ehk unicorn toast`id, mis eestlastele pigem tundmatud on. Samas on nende valmistamiseks vaja vaid maitsestamata toorjuustu, röstsaia ning looduslikke toiduvärve.

Ükssarvikusaia ehk inglise keeles unicorn toast’i “avastas” aasta tagasi Ameerika blogija Adeline Waugh, kes ühel päeval köögis katsetades otsustas tavapärase valge toorjuustu lõbu pärast peedimahlaga roosaks värvida. Looduslike toiduvärvidega lõi noor naine igat vikerkaarevärvi toorjuustu ning neid röstsaia peal kokku segades tuli välja pastelsetes toonides võileib, mis naise sõpradele meenutas müütilise ükssarviku värvilist lakka. Nõnda oligi sündinud ükssarvikusai.

“Kuna toorjuust on oluliselt tervislikum võileivakate kui näiteks magusad määritavad kreemid, teeb see ükssarvikusaiast toitva vahepala, millele võib lisada ka näiteks vaarikaid, maasikaid ja teisi marju,” sõnas toidublogija Tuuli Mathisen, lisades, et tema soovitab röstsaia puhul eelistada siiski täistera varianti. Blogija sõnul sobivad need hästi laste sünnipäevadele, aga miks mitte ka kõigi lapsemeelsete inimeste pühapäevahommikusse.