Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas ja Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova kirjutasid täna Tallinna botaanikaaias alla koalitsioonilepingule. Izmailova kinnitas, et tema on valmis võtma erakonna esinaisena vastutuse ning asuma Tallinna abilinnapea kohale.

Züleyxa Izmailova tunnistab Õhtulehele, et mingis mõttes saavad Rohelised koalitsioonis tõesti olema vaid Keskerakonna käepikenduseks. "Seda võib vaadata nii üht- kui teistpidi. Loomulikult mingis mõttes see nii on. Aga Keskerakond on valmis Tallinnas muudatusi läbi viima ja nad tahavad värskemat vaadet linna elule. Meil on seda pakkuda."

Tänavusest valimiskampaania virrvarrist jääb kindlasti meelde Eestimaa Roheliste bändi Neoonrohelised lugu "Kapten Zuzu", mille süžees peaks Züleyxa Izmailova kehastatav Kapten Zuzu päästma lendoravad ja aitama "taime legaliseerida".