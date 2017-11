Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Vabaerakonna 11. oktoobril algatatud kollektiivne pöördumine „Poliitikud ei või istuda kahel toolil“. See sai edastastatud menetlemiseks põhiseaduskomisjonile.

Pöördumises soovitakse muuta Riigikogu liikme staatuse seaduse sätet Riigikogu liikme õiguse kohta olla samaaegselt ka kohaliku omavalitsuse volikogu liige. Seletuskirjas märgitakse, et nõndanimetatud kahe tooli seadus, mis lubab Riigikogu liikmetel osaleda kohalike omavalitsuste volikogude töös, ei ole hea Eesti demokraatia tervisele ning ei vasta kohalike kogukondade huvidele.

Pöördumises kutsutakse Riigikogu üles kehtestama reeglit, mille alusel uus omandatud mandaat tühistab eelmise. See tähendab, et hetkest, kui Riigikogu liige on valitud kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks, lõpeb tema mandaat Riigikogu liikmena. Kui kohaliku omavalitsuse volikogu liige on valitud Riigikogu liikmeks, siis lõpeb tema mandaat kohalikus volikogus.