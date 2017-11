Lätis on ühe loomasõprade grupi eestvedamisel valminud enam kui sada kaunist ning hubast kassidele mõeldud majakest.

Riia koduta loomade varjupaigas olevad talvemajakesed on valmistatud puidust ning on soojustatud, neil on kaks ust, üks aken ja katus. Mõnda majja mahub kuni viis kiisut, kirjutab ntd.tv.

Projekti käivitas kohalik kassisõpradest koosnev mittetulundusühing Cat Care Community. Mõte sai teoks suuresti vabatahtlikele annetajatele, kes reageerisid Es Esmu Kaķis nimelesel Facebooki lehel olevale postitusele.