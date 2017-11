„Kunagi, kui me oma päris esimest kodu ostma hakkasime, soovisime seda teha sada protsenti laenuvabalt ja tänu vanematele see õnnestus. Et aga eelarve oli väga piiratud ja idee kesklinna heas korras korterist tuhmus ruttu, kolisime me Viimsisse üsna suurde, kuid väga lahedasse kortermajja. Vuntsisime oma 50 ruutmeetrit ruttu üles ja müüsime kahe aasta pärast kasumlikult maha. Selleks hetkeks tundsime end Viimsi kandis nagu päris kodus, ühes parkide, linnulaulu ja merelähedusega. Sellest sai kiiresti selgeks, et ka uus kodu peab asuma samas rajoonis ning pika otsimise ja erinevate kompromisside tulemusel leidsimegi väga heas asukohas ridaelamu, mis poleks saanud sellel hetkel parem olla!“ rääkis Miramii.

Tuntud blogija Miramii Maarja Vaher on isetegemisest ja sisekujunduskirest ajendatuna loonud Haabneemes kodu, mis paneb paljud õhkama ja on andnud kõneainet mitmetele meediaväljaannetele. Nüüd on tema elus toimumas suur pööre elukohavahetuse näol ja suurepärane ridaelamuboks on pandud müüki.

„Kodukujundus on mu suur huvi ja kirg, seetõttu mõtetest muidugi puudu ei jäänud ja pigem otsustasime asja rahulikult võtta ja vaadata, mis ideed päriselt püsima jäävad. Nii on selles kodus tegemata jäänud üks suur roheline sein, betoonist köögipõrand, betoonimitatsiooniga garderoobiuksed, esiku avatuks lõhkumine, puitlaudisega seina katmine jne,“ selgitas Miramii.

Sisustus kujuneb aegamisi

Esimene asi, mis ridaelamus asuvasse koju osteti, oli betoonist valamu.

„Betoonist valamule sõitsime spetsiaalselt Tartusse järgi ja surusime kõikidele näitajatele vastu seistes selle ka oma pisikesse autosse. Hiljem hoidsime lihtsalt hinge kinni, et see üsna kallis valamu ka päriselt meie tulevasse, veel remonti nägemata, vannituppa ära mahuks ja sobituks. Õnneks läks kõik hästi,“ kirjeldas Miramii.

Kodukujundusfännist blogija kodus on kolme sorti sisustust ja aksessuaare, nii disainertoodangut, laiatarbekaupa kui ka taaskasutatud detaile.

„Proovime nende kolme vahel õilsat harmooniat hoida, et kodu kogemata liiga vintage

hõnguliseks ei muutuks või võõrale silmale IKEA kataloogi ei meenutaks,“ rõhutas Miramii, kelle sõnul on paljud põnevad asjad tulnud justkui ise temani. „Nii oli meil vajadus kontorilaua järele juba ammu, kuid õige, 60-ndatest pärit isend, leidis tee meieni Osta.ee keskkonnast pea aasta hiljem.“

Skandinaavia stiil pole eesmärk

Kuigi haabneeme kodu näeb välja põhjamaine, siis Miramii oma kodu Skandinaavia stiili liigitada ei taha, kuna see mõiste on laialivalguv ja kindla tähenduseta.

„Valged seinad ei tee veel kodust skandinaavia stiili esindajat. Ise arvame, et meie kodu on meie stiili – just nii kaootiline, mugav ja praktiline nagu meie elud seda vajavad,“ rääkis Miramii.

Skandinaavia stiil on selle üldisemas tähenduses tema meelest aga igati plussi poole kalduv, kuna see on väga praktiline. See, mis päeval on laud, võib õhtul sõprade külla saabumisel täita hoopis pingi rolli. Sisustus on naturaalne, lihtne ja interjööri kogu mulje helge ja soe, just selline nagu ühele Põhjamaale sobilik olla võiks.

Kodu parim osa on valgus

Miramii kodu parim osa on valgus. Kunagine kogemus pimedas vanalinna korteris elamisest õpetas valgust väga hindama ja seda sobivalt enda jaoks ära kasutama.

„Elutoas on pea maast laeni aknad, mis täidavad toa valgusega ka kõige pimedamatel päevadel. Küll aga, kui tuppa lisada heledam vaip ja valged diivanid, juhivad need valgust edasi ka teistesse nurkadesse,“ soovitab perenaine.

Lisaks heale valgusele on Miramii lemmikuks ka terrass ühes murulapiga. Murulapp on küll väikene, kuid täidab oma rolli mitme aia eest. Suvised või varakevadised õhtusöögid terrassil on midagi, mis annavad äärelinna elule õige maitse.

Kodukujundus on Miramii suur huvi ja kirg. Tema kodusoojadest mõttelõngadest saad rohkem lugeda blogist.

