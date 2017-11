„Minu ees on mingi asi nimega vegan-hakkliha. Hakkad vägisi mõtlema sellele, et kellelgi ei tule pähe, et teha lihast naerise maketti ja sööta seda kellelegi naerisena ette. Miks seda kõike tuleb ära maskeerida? “ ei mõista Toom. „Miks te seda mulle hakklihana serveerite?“

Saatejuht Taavi Libe sõnas seepeale, et poliitikul tuleb nüüd säärase mõtteviisiga harjuda, kuna Tallinnas tehakse koalitsiooni rohelistega. Toom ei lasknud uuest kokkuleppest end häirida: „Ma lähen Brüsselisse ära. /…/ Tegelikult seal veganlust nende programmis ei ole.“

„Tahaks viisakas olla… Tulid särasilmsed inimesed uksest sisse, uhkusega tõid selle taldriku, mida ma praegu ütlen? Спасибо, было очень вкусно (tõlk: aitäh, oli väga maitsev) nagu vanaema õpetas,“ ütles Toom ning tõdes, et temale see üldsegi ei maitsenud.

„Ma saan aru, sellega võib kõhu täis saada küll, aga mingit toidunaudingut siin küll ei ole, aga toitu peab ju nautima. /…/ See meenutab odavat hakkliha, kuhu segatakse sisse sojat ja kamarat ja midagi muud,“ hindas Toom.

Rebitud kaer

Rebitud kaer peaks teoorias meenutama rebitud sealiha, mis on Ameerikas väga populaarne lisand nii salatites kui ka burgerite vahel. Yana Toomi nägu muutus rebitud kaera proovides üsnagi hapuks.

„Teate, ma elasin kaks aastat ühes kinnises Venemaa linnas 1992–1994. See oli tuumateadlaste linn. Ja poes müüdi vahel liha, mis oli Nõukogude Liidu strateegilisest tagavarast. Ja seal liha peal oli tempel „1956“. See oli aastal 1992. See oli väga vana liha, ta oli hall nagu see laud siin. Sellest kõlbas ainult kotlette teha,“ kirjeldas Toom. „Võib-olla see asi siin meenutab seda.“

Chilli con carne

Võtnud suutäie, oli Yana kommentaar lühike ja konkreetne: „See on hea. Siin on chilli con carne maitse täitsa olemas.“

Taimne kohuke

Magustoiduks pakuti Yana Toomile taimset kohukest. „Ma ei saa aru, millest ta tehtud on,“ arutles Yana, sest kohupiima magus pala ei meenutanud. „See on söödav küll. Aga kuidagi fake (tõlk: võlts) on see kõik,“ arvas Toom.

Mida süüakse Yana Toomi peres pidulaua ääres, kus pereliikmetel on erisugused uskumused ja söömisharjumused, vaata videost!