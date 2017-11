Tema juhtivaks valdkonnaks on naise seksuaalsus. Andrew Barnes aitab kujundada aina enam toetust koguvat liikumist, mis hõlmab vaimset kasvu, teadlikku suhestumist ja seksuaalsust. "Orgastiline" on Andrew poolt loodud kombineerides sõnasid Ekstaas ja Orgasm. Ta kasutab seda näitamaks, kuidas inimene saab õppida kasutama oma seksuaalset energiat, et luua kõrge võnkesagedusega õndsuse seisundeid igas keharakus.

Toorkakao joomine ja samal ajal ekstaatilise hingamise-tantsu meditatsiooniga on väga sügavalt südant avav kombinatsioon. See võib avada uksi teistesse naudingu dimensioonidesse, õndsusesse, sensuaalsusesse ja rahu seisundisse endas, mis võimaldab inimesel liikuda oma sensuaalse energia täiesti uude tunnetusse iseendas. Kakao võib tõsta inimeste serotoniini taset, mis aitab leevendada depressiooni ja tõsta libiidot. See sisaldab ka anandamiide (tuntud kui "õndsusmolekul”), mis omavad võimet kutsuda esile eufooria tunnet. Hindi sõna "ananda" tähendab tõlkes täiuslikku õndsust. Kakao sisaldab üle 300 tervisliku toitaine, magneesiumi, suures koguses rauda, omega-6, C vitamiini, kroomi, mikroelemente, tsinki ja vaske ja veel palju muud.

Meel vabaks

Orgastiline tantsumeditatsioon aitab meele vabaks lasta ja viib selles osalejad kõrgematesse teadvusseisunditesse. Läbi tantsu, muusika ja hingamise saab tõsta kõikide oma keharakkude võnkesagedust ja aktiveerida oma kõrgemad tšakrad ja näärmed. Nii õpitakse suunama elujõu energiat oma harknäärmesse (südame tšakra — armastuse keskus), kilpnäärmesse (kurgu tšakra — väljendamise ja tahte keskus), käbinäärmesse (3. silma tšakra — intuitsioon), ajuripatsisse (kroontšakra — üks olemine). Need muutunud teadvuseseisundid avavad inimese nii, et ta saaks kasutada seksuaalset eluenergiat vaimse platvormina, jõudmaks erakordsetesse seisunditesse.

1000 aastat vana traditsioon

Püha kakaotseremoonia on Kesk-Ameerika hõimudelt pärit traditsioon, mida nad on läbi viinud viimased 1000 aastat. Tseremoonial juuakse orgaanilist toorkakao pastat. See avab õrnalt südametšakra ja loob uusi võimalusi isiklike ja suhte sisekaemusteks.

Inkad pidasid kakaod jumalate joogiks

Vanad Inkad pidasid kakaod jumalate joogiks. Samuti tänapäeva teadus kinnitanud kakao õndsust tekitavaid omadusi, mida tuntakse kui Theobroma cacao, mis tähendab kreeka keeles (Theo) jumal (Broma) jook. Kuidas valmistuda neljatunniseks Kakaotseremooniaks? Selleks tuleb vältida kofeiini tseremooniapäeval; hoiduda söögist kolm tundi enne tseremooniat; võtta kaasa joogamatt, padi pea alla, pleed, saunalina (millel lamada); panna selga mugavad riided, millega on hea tantsida ja liikuda. "Sündmuse alguses me loome ruumi ja piirid nii, et iga osaleja tunneb täielikult austatuna ja toetatuna praktikates osalema täpses vastavuses oma limiitidele. Keegi ei ole kohustatud tegema midagi, mida nad ei taha teha, ja loome turvalise ruumi ilma vähimagi grupikaaslaste surveta, nii et iga inimene otsustab täiel määral oma kaasatuse üle igas praktikas," selgitavad korraldajad.